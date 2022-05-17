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Липецкая область расширит агроэкспорт в Китай - РИА Новости, 17.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220517/agroeksport-1789052003.html
Липецкая область расширит агроэкспорт в Китай
Липецкая область расширит агроэкспорт в Китай - РИА Новости, 17.05.2022
Липецкая область расширит агроэкспорт в Китай
Липецкая область в 2022 году расширит перечень экспортных товаров сельскохозяйственного производства, поставляемых в Китай, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:33
2022-05-17T15:33
липецкая область
липецкая область
китай
продукты
экспорт
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Липецк, 17 мая – РИА Новости. Липецкая область в 2022 году расширит перечень экспортных товаров сельскохозяйственного производства, поставляемых в Китай, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его мнению, китайский рынок остается одним из самых привлекательных для липецких сельхозпроизводителей. Экспорт продукции агропромышленного комплекса региона в эту страну занимает 5 место во всем объеме товаров, отправляемых из Липецкой области за рубеж. В 2021 году в КНР отправлены 46 тысяч тонн сельхозпродукции на общую сумму 45 миллионов долларов США. Основная продукция, поставляемая в Китай – подсолнечное масло, мука, детское питание, соки и воды. В ближайшее время поставки свой продукции в Китай намерены освоить предприятия АПК Липецкой области, занимающихся производством и хранением зерна.На недавнем совещании, посвященном "экспортной" теме специалисты Россельхознадзора и Липецкой испытательной лаборатории ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" познакомили местных производителей с требованиями, которые китайская сторона предъявляет к потенциальным экспортерам зерна и зерновых культур. Обследования начинаются с посевного материала, поэтому в этом году смогут поставить за рубеж свою продукцию только те компании, которые успели это сделать."Учитывая опыт сотрудничества с китайскими коллегами, мы понимаем их озабоченность и высокие требования, предъявленные к товарам, поступающим в их страну из-за рубежа. Тем не менее, наш интерес к рынку Китая высок, и мы готовы выполнить условия, предъявленные китайской стороной", - сказал Артамонов.
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липецкая область, китай, продукты, экспорт
15:33 17.05.2022
 

Липецкая область расширит агроэкспорт в Китай

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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Липецк, 17 мая – РИА Новости. Липецкая область в 2022 году расширит перечень экспортных товаров сельскохозяйственного производства, поставляемых в Китай, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его мнению, китайский рынок остается одним из самых привлекательных для липецких сельхозпроизводителей. Экспорт продукции агропромышленного комплекса региона в эту страну занимает 5 место во всем объеме товаров, отправляемых из Липецкой области за рубеж. В 2021 году в КНР отправлены 46 тысяч тонн сельхозпродукции на общую сумму 45 миллионов долларов США. Основная продукция, поставляемая в Китай – подсолнечное масло, мука, детское питание, соки и воды. В ближайшее время поставки свой продукции в Китай намерены освоить предприятия АПК Липецкой области, занимающихся производством и хранением зерна.
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На недавнем совещании, посвященном "экспортной" теме специалисты Россельхознадзора и Липецкой испытательной лаборатории ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" познакомили местных производителей с требованиями, которые китайская сторона предъявляет к потенциальным экспортерам зерна и зерновых культур. Обследования начинаются с посевного материала, поэтому в этом году смогут поставить за рубеж свою продукцию только те компании, которые успели это сделать.
"Учитывая опыт сотрудничества с китайскими коллегами, мы понимаем их озабоченность и высокие требования, предъявленные к товарам, поступающим в их страну из-за рубежа. Тем не менее, наш интерес к рынку Китая высок, и мы готовы выполнить условия, предъявленные китайской стороной", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьКитайПродуктыЭкспорт
 
 
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