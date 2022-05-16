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Врио томского губернатора вручил первый жилищный сертификат сироте
Врио томского губернатора вручил первый жилищный сертификат сироте - РИА Новости, 16.05.2022
Врио томского губернатора вручил первый жилищный сертификат сироте
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник вручил первый жилищный сертификат для детей-сирот жительнице Зональненского сельского поселения... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:20
2022-05-16T14:20
2022-05-16T14:22
томская область
общество
владимир мазур
россия
томская область
жилье
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ТОМСК, 16 мая – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник вручил первый жилищный сертификат для детей-сирот жительнице Зональненского сельского поселения Татьяне Хачатуровой, сообщает обладминистрация.Жилищный сертификат – это новая мера поддержки детей-сирот. Претендент на сертификат должен быть старше 23 лет и официально трудоустроенным, не иметь судимостей и долгов по налогам и алиментам. А приобретаемое жилье – соответствовать ряду требований, в том числе к благоустройству, и не быть аварийным."Программа предоставления жилья детям-сиротам – на личном контроле президента России. И, конечно, регион обязан ее выполнить и в соответствии с поручением главы государства, да и просто по-человечески. Дети, выросшие одни, без родителей, особенно нуждаются в поддержке и внимании", – подчеркнул Владимир Мазур.Глава региона рассказал первой обладательнице сертификата, что этот документ расширяет возможности приобретения жилья для детей-сирот. В частности, по нему можно приобрести квартиру в любом муниципалитете региона, а не только по месту регистрации. Также им можно погасить часть стоимости жилья или использовать в качестве первоначального взноса ипотечного кредита – то есть приобрести квартиру площадью более 33 квадратных метров, положенных сиротам по закону.Татьяна Хачатурова в свою очередь рассказала врио губернатора о своей семье и дочери Алисе, о том, что уже выбирает жилье, в котором молодая семья отметит новоселье."Желаю вашей семье счастья, а маленькой Алисе – поскорее братика или сестренку", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20220406/sotrudnichestvo-1782081042.html
https://ria.ru/20220310/tomsk-1777410934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мазур, россия, томская область, жилье
ТОМСК, 16 мая – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник вручил первый жилищный сертификат для детей-сирот жительнице Зональненского сельского поселения Татьяне Хачатуровой, сообщает обладминистрация.
Жилищный сертификат – это новая мера поддержки детей-сирот. Претендент на сертификат должен быть старше 23 лет и официально трудоустроенным, не иметь судимостей и долгов по налогам и алиментам. А приобретаемое жилье – соответствовать ряду требований, в том числе к благоустройству, и не быть аварийным.
"Программа предоставления жилья детям-сиротам – на личном контроле президента России
. И, конечно, регион обязан ее выполнить и в соответствии с поручением главы государства, да и просто по-человечески. Дети, выросшие одни, без родителей, особенно нуждаются в поддержке и внимании", – подчеркнул Владимир Мазур
.
Глава региона рассказал первой обладательнице сертификата, что этот документ расширяет возможности приобретения жилья для детей-сирот. В частности, по нему можно приобрести квартиру в любом муниципалитете региона, а не только по месту регистрации. Также им можно погасить часть стоимости жилья или использовать в качестве первоначального взноса ипотечного кредита – то есть приобрести квартиру площадью более 33 квадратных метров, положенных сиротам по закону.
Татьяна Хачатурова в свою очередь рассказала врио губернатора о своей семье и дочери Алисе, о том, что уже выбирает жилье, в котором молодая семья отметит новоселье.
"Желаю вашей семье счастья, а маленькой Алисе – поскорее братика или сестренку", – сказал глава региона.
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