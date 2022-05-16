https://ria.ru/20220516/vzaimodeystvie-1788804186.html

Лукашенко: военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад

Лукашенко: военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад - РИА Новости, 16.05.2022

Лукашенко: военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией, членство в ОДКБ оказывает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:30

2022-05-16T14:30

2022-05-16T15:39

александр лукашенко

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политика

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией, членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на Запад: если бы этого не было, на территории Белоруссии была бы горячая война."Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ является теми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границу (на западные страны - ред.). Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве."На западном фланге нашей организации наращивается военное присутствие Штатов (США – ред.), ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ – в Польше – проходят крупномасштабные учения "Защитник Европы 2022". От кого они защищаются – догадайтесь сами", - сказал Лукашенко.По его словам, до сих пор на белорусско-польской границе находится группировка войск численностью порядка 15 тысяч военнослужащих, размещенных там еще в прошлом году под предлогом миграционного кризиса. Лукашенко заметил, что эта группировка была размещена дополнительно к постоянно размещенным там войскам. "Мигрантов давно нет, а войска стоят. Очевидно, что сегодня ни одна страна не представляет угрозу для НАТО", - сказал Лукашенко.Более того, продолжил Лукашенко, кроме задействованных на территориях Польши и стран Балтии 15 тысяч человек в операции вооруженных сил США "Атлантическая решимость" и объединенных вооруженных сил НАТО "Усиленное передовое присутствие" дополнительно прибыла группировка для укрепления восточного фланга альянса - свыше 10 тысяч военнослужащих. "Если, допустим, семь лет тому назад было войск в этом месте 3,5 тысячи, то сейчас их около 40 тысяч. Прямо на территории Польши, прибалтийских государств. Пока про Украину не говорю", - констатировал белорусский президент.Он также заявил, что Запад ведет, в первую очередь против России и Белоруссии, "полномасштабную гибридную войну".

https://ria.ru/20220509/napadenie-1787631306.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, одкб, нато, политика