https://ria.ru/20220516/vzaimodeystvie-1788804186.html
Лукашенко: военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад
Лукашенко: военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад - РИА Новости, 16.05.2022
Лукашенко: военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией, членство в ОДКБ оказывает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:30
2022-05-16T14:30
2022-05-16T15:39
александр лукашенко
белоруссия
одкб
нато
политика
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией, членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на Запад: если бы этого не было, на территории Белоруссии была бы горячая война."Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ является теми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границу (на западные страны - ред.). Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве."На западном фланге нашей организации наращивается военное присутствие Штатов (США – ред.), ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ – в Польше – проходят крупномасштабные учения "Защитник Европы 2022". От кого они защищаются – догадайтесь сами", - сказал Лукашенко.По его словам, до сих пор на белорусско-польской границе находится группировка войск численностью порядка 15 тысяч военнослужащих, размещенных там еще в прошлом году под предлогом миграционного кризиса. Лукашенко заметил, что эта группировка была размещена дополнительно к постоянно размещенным там войскам. "Мигрантов давно нет, а войска стоят. Очевидно, что сегодня ни одна страна не представляет угрозу для НАТО", - сказал Лукашенко.Более того, продолжил Лукашенко, кроме задействованных на территориях Польши и стран Балтии 15 тысяч человек в операции вооруженных сил США "Атлантическая решимость" и объединенных вооруженных сил НАТО "Усиленное передовое присутствие" дополнительно прибыла группировка для укрепления восточного фланга альянса - свыше 10 тысяч военнослужащих. "Если, допустим, семь лет тому назад было войск в этом месте 3,5 тысячи, то сейчас их около 40 тысяч. Прямо на территории Польши, прибалтийских государств. Пока про Украину не говорю", - констатировал белорусский президент.Он также заявил, что Запад ведет, в первую очередь против России и Белоруссии, "полномасштабную гибридную войну".
https://ria.ru/20220509/napadenie-1787631306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, одкб, нато, политика
14:30 16.05.2022 (обновлено: 15:39 16.05.2022)
Лукашенко: военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад
Лукашенко: если бы не взаимодействие Союзного государства, в Белоруссии была бы война
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией, членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на Запад: если бы этого не было, на территории Белоруссии была бы горячая война.
"Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси
и России
, членство Беларуси в ОДКБ
является теми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границу (на западные страны - ред.). Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве
.
"На западном фланге нашей организации наращивается военное присутствие Штатов (США
– ред.), ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО
. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ – в Польше
– проходят крупномасштабные учения "Защитник Европы 2022". От кого они защищаются – догадайтесь сами", - сказал Лукашенко.
По его словам, до сих пор на белорусско-польской границе находится группировка войск численностью порядка 15 тысяч военнослужащих, размещенных там еще в прошлом году под предлогом миграционного кризиса. Лукашенко заметил, что эта группировка была размещена дополнительно к постоянно размещенным там войскам. "Мигрантов давно нет, а войска стоят. Очевидно, что сегодня ни одна страна не представляет угрозу для НАТО", - сказал Лукашенко.
Более того, продолжил Лукашенко, кроме задействованных на территориях Польши и стран Балтии
15 тысяч человек в операции вооруженных сил США
"Атлантическая решимость" и объединенных вооруженных сил НАТО "Усиленное передовое присутствие" дополнительно прибыла группировка для укрепления восточного фланга альянса - свыше 10 тысяч военнослужащих. "Если, допустим, семь лет тому назад было войск в этом месте 3,5 тысячи, то сейчас их около 40 тысяч. Прямо на территории Польши, прибалтийских государств. Пока про Украину
не говорю", - констатировал белорусский президент.
Он также заявил, что Запад ведет, в первую очередь против России и Белоруссии, "полномасштабную гибридную войну".