19:11 16.05.2022 (обновлено: 19:20 16.05.2022)
За сутки трое военнослужащих ДНР погибли
В ДНР сообщили, что за сутки трое военнослужащих погибли, еще 19 ранены
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Трое военнослужащих ДНР погибли, 19 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 19 получили ранения", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.