https://ria.ru/20220516/velikobritaniya-1788873108.html
Посольство Великобритании в Москве сообщило о росте срока оформления виз
Посольство Великобритании в Москве сообщило о росте срока оформления виз - РИА Новости, 16.05.2022
Посольство Великобритании в Москве сообщило о росте срока оформления виз
Посольство Великобритании в РФ продолжает принимать заявления на все типы виз, но в приоритетном порядке рассматривает документы от жителей Украины, говорится в РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:59
2022-05-16T18:59
2022-05-16T18:59
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ продолжает принимать заявления на все типы виз, но в приоритетном порядке рассматривает документы от жителей Украины, говорится в соцсети дипмиссии.Это ответ на гуманитарный кризис в соседней стране, отмечается в сообщении."Как результат, заявления во всех странах на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", — написали дипломаты.Они заверили, что принимают все меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуют не бронировать заранее билеты и отели, а также — обращаться в консульство заблаговременно. Принести документы можно за три месяца до визита, а на учебные разрешения на въезд — за полгода.Также представители дипмиссии предупредили, что с марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу (Priority service).
https://ria.ru/20220513/velikobritaniya-1788327090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, визы, великобритания, туристы
Посольство Великобритании в Москве сообщило о росте срока оформления виз
Британское посольство сообщило о росте срока оформления виз из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ продолжает принимать заявления на все типы виз, но в приоритетном порядке рассматривает документы от жителей Украины, говорится в соцсети дипмиссии.
Это ответ на гуманитарный кризис в соседней стране, отмечается в сообщении.
"Как результат, заявления во всех странах на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", — написали дипломаты.
Они заверили, что принимают все меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуют не бронировать заранее билеты и отели, а также — обращаться в консульство заблаговременно. Принести документы можно за три месяца до визита, а на учебные разрешения на въезд — за полгода.
Также представители дипмиссии предупредили, что с марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу (Priority service).