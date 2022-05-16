https://ria.ru/20220516/velikobritaniya-1788873108.html

Посольство Великобритании в Москве сообщило о росте срока оформления виз

Посольство Великобритании в Москве сообщило о росте срока оформления виз - РИА Новости, 16.05.2022

Посольство Великобритании в Москве сообщило о росте срока оформления виз

Посольство Великобритании в РФ продолжает принимать заявления на все типы виз, но в приоритетном порядке рассматривает документы от жителей Украины, говорится в РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:59

2022-05-16T18:59

2022-05-16T18:59

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ продолжает принимать заявления на все типы виз, но в приоритетном порядке рассматривает документы от жителей Украины, говорится в соцсети дипмиссии.Это ответ на гуманитарный кризис в соседней стране, отмечается в сообщении."Как результат, заявления во всех странах на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", — написали дипломаты.Они заверили, что принимают все меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуют не бронировать заранее билеты и отели, а также — обращаться в консульство заблаговременно. Принести документы можно за три месяца до визита, а на учебные разрешения на въезд — за полгода.Также представители дипмиссии предупредили, что с марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу (Priority service).

https://ria.ru/20220513/velikobritaniya-1788327090.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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