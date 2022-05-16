https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788825174.html

Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт

Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 16.05.2022

Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт

Расширение НАТО вредит интересам Турции, так как между Анкарой и Североатлантическим альянсом имеются серьезные проблемы - от поддержки военным блоком курдских... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:35

2022-05-16T15:35

2022-05-16T15:35

в мире

турция

нато

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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Расширение НАТО вредит интересам Турции, так как между Анкарой и Североатлантическим альянсом имеются серьезные проблемы - от поддержки военным блоком курдских сепаратистов в Сирии до морских учений организации в восточной части Средиземного моря, заявил РИА Новости известный турецкий историк Мехмет Перинчек."Турция является официальным членом НАТО, но в действительности она стала ее мишенью. Страны НАТО и, прежде всего, США, поддерживают в Сирии курдских сепаратистов. Помимо этого, в восточной части Средиземного моря создан антитурецкий блок, куда входят США, Франция, Греция, Южный Кипр, проводятся военные морские учения против Турции. Расширение альянса вредит интересам Турции, так как между Анкарой и НАТО имеются серьезные проблемы", - отметил эксперт.По его словам, план действия на Черном море, выполняющийся независимо от происходящего на Украине, тоже является частью общего плана США и НАТО против всех евразийских стран, у которых имеется мощная армия и экономика: Турции, России, Ирана, Китая."Эти страны являются барьерами перед планами США, поэтому Вашингтон хочет их ликвидировать. По этой причине Турция и Россия стоят на одном фронте. Исходя из этого, Москва и Анкара должны сотрудничать, чтоб защитить свои национальные интересы. Если рассматривать этот вопрос со стороны Анкары, то ей нужно сбалансировать угрозу Вашингтона только в сотрудничестве с другими европейскими странами, которые страдают от агрессии США. В первую очередь - с Россией. Поэтому заявление Эрдогана очень правильно: расширение НАТО – проблема не только Москвы", - сказал собеседник агентства.Перинчек подчеркнул, что расширение альянса будет порождать новые конфликты в регионе и от этого будут страдать все региональные страны."Чавушоглу (министр иностранных дел Турции – ред.) недавно заявил о том, что некоторые страны блока препятствуют окончанию украинского кризиса. Этим заявлением он намекает на США, Францию и других их соратников. Они хотят дестабилизировать наш регион (Ближний Восток – ред.), поддерживая оружием террористические организации. Цель одна – ликвидировать барьеры перед планами США. Поэтому Турция должна выступать против расширения НАТО", - сказал турецкий историк.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, нато, сша