Рейтинг@Mail.ru
Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788825174.html
Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт
Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 16.05.2022
Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт
Расширение НАТО вредит интересам Турции, так как между Анкарой и Североатлантическим альянсом имеются серьезные проблемы - от поддержки военным блоком курдских... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:35
2022-05-16T15:35
в мире
турция
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_522e97e2b8572d63850933a996e6e6c4.jpg
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Расширение НАТО вредит интересам Турции, так как между Анкарой и Североатлантическим альянсом имеются серьезные проблемы - от поддержки военным блоком курдских сепаратистов в Сирии до морских учений организации в восточной части Средиземного моря, заявил РИА Новости известный турецкий историк Мехмет Перинчек."Турция является официальным членом НАТО, но в действительности она стала ее мишенью. Страны НАТО и, прежде всего, США, поддерживают в Сирии курдских сепаратистов. Помимо этого, в восточной части Средиземного моря создан антитурецкий блок, куда входят США, Франция, Греция, Южный Кипр, проводятся военные морские учения против Турции. Расширение альянса вредит интересам Турции, так как между Анкарой и НАТО имеются серьезные проблемы", - отметил эксперт.По его словам, план действия на Черном море, выполняющийся независимо от происходящего на Украине, тоже является частью общего плана США и НАТО против всех евразийских стран, у которых имеется мощная армия и экономика: Турции, России, Ирана, Китая."Эти страны являются барьерами перед планами США, поэтому Вашингтон хочет их ликвидировать. По этой причине Турция и Россия стоят на одном фронте. Исходя из этого, Москва и Анкара должны сотрудничать, чтоб защитить свои национальные интересы. Если рассматривать этот вопрос со стороны Анкары, то ей нужно сбалансировать угрозу Вашингтона только в сотрудничестве с другими европейскими странами, которые страдают от агрессии США. В первую очередь - с Россией. Поэтому заявление Эрдогана очень правильно: расширение НАТО – проблема не только Москвы", - сказал собеседник агентства.Перинчек подчеркнул, что расширение альянса будет порождать новые конфликты в регионе и от этого будут страдать все региональные страны."Чавушоглу (министр иностранных дел Турции – ред.) недавно заявил о том, что некоторые страны блока препятствуют окончанию украинского кризиса. Этим заявлением он намекает на США, Францию и других их соратников. Они хотят дестабилизировать наш регион (Ближний Восток – ред.), поддерживая оружием террористические организации. Цель одна – ликвидировать барьеры перед планами США. Поэтому Турция должна выступать против расширения НАТО", - сказал турецкий историк.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bae2c6d74de05abdf51477ac8ed6066a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, нато, сша
15:35 16.05.2022
 
Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт

Историк Перинчек: Турция должна выступать против расширения НАТО

© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Расширение НАТО вредит интересам Турции, так как между Анкарой и Североатлантическим альянсом имеются серьезные проблемы - от поддержки военным блоком курдских сепаратистов в Сирии до морских учений организации в восточной части Средиземного моря, заявил РИА Новости известный турецкий историк Мехмет Перинчек.
"Турция является официальным членом НАТО, но в действительности она стала ее мишенью. Страны НАТО и, прежде всего, США, поддерживают в Сирии курдских сепаратистов. Помимо этого, в восточной части Средиземного моря создан антитурецкий блок, куда входят США, Франция, Греция, Южный Кипр, проводятся военные морские учения против Турции. Расширение альянса вредит интересам Турции, так как между Анкарой и НАТО имеются серьезные проблемы", - отметил эксперт.
По его словам, план действия на Черном море, выполняющийся независимо от происходящего на Украине, тоже является частью общего плана США и НАТО против всех евразийских стран, у которых имеется мощная армия и экономика: Турции, России, Ирана, Китая.
"Эти страны являются барьерами перед планами США, поэтому Вашингтон хочет их ликвидировать. По этой причине Турция и Россия стоят на одном фронте. Исходя из этого, Москва и Анкара должны сотрудничать, чтоб защитить свои национальные интересы. Если рассматривать этот вопрос со стороны Анкары, то ей нужно сбалансировать угрозу Вашингтона только в сотрудничестве с другими европейскими странами, которые страдают от агрессии США. В первую очередь - с Россией. Поэтому заявление Эрдогана очень правильно: расширение НАТО – проблема не только Москвы", - сказал собеседник агентства.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
Перинчек подчеркнул, что расширение альянса будет порождать новые конфликты в регионе и от этого будут страдать все региональные страны.
"Чавушоглу (министр иностранных дел Турции – ред.) недавно заявил о том, что некоторые страны блока препятствуют окончанию украинского кризиса. Этим заявлением он намекает на США, Францию и других их соратников. Они хотят дестабилизировать наш регион (Ближний Восток – ред.), поддерживая оружием террористические организации. Цель одна – ликвидировать барьеры перед планами США. Поэтому Турция должна выступать против расширения НАТО", - сказал турецкий историк.
 
В миреТурцияНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала