Расширение НАТО вредит интересам Анкары, заявил турецкий эксперт
Историк Перинчек: Турция должна выступать против расширения НАТО
© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле. Архивное фото
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Расширение НАТО вредит интересам Турции, так как между Анкарой и Североатлантическим альянсом имеются серьезные проблемы - от поддержки военным блоком курдских сепаратистов в Сирии до морских учений организации в восточной части Средиземного моря, заявил РИА Новости известный турецкий историк Мехмет Перинчек.
"Турция является официальным членом НАТО, но в действительности она стала ее мишенью. Страны НАТО и, прежде всего, США, поддерживают в Сирии курдских сепаратистов. Помимо этого, в восточной части Средиземного моря создан антитурецкий блок, куда входят США, Франция, Греция, Южный Кипр, проводятся военные морские учения против Турции. Расширение альянса вредит интересам Турции, так как между Анкарой и НАТО имеются серьезные проблемы", - отметил эксперт.
По его словам, план действия на Черном море, выполняющийся независимо от происходящего на Украине, тоже является частью общего плана США и НАТО против всех евразийских стран, у которых имеется мощная армия и экономика: Турции, России, Ирана, Китая.
"Эти страны являются барьерами перед планами США, поэтому Вашингтон хочет их ликвидировать. По этой причине Турция и Россия стоят на одном фронте. Исходя из этого, Москва и Анкара должны сотрудничать, чтоб защитить свои национальные интересы. Если рассматривать этот вопрос со стороны Анкары, то ей нужно сбалансировать угрозу Вашингтона только в сотрудничестве с другими европейскими странами, которые страдают от агрессии США. В первую очередь - с Россией. Поэтому заявление Эрдогана очень правильно: расширение НАТО – проблема не только Москвы", - сказал собеседник агентства.
Перинчек подчеркнул, что расширение альянса будет порождать новые конфликты в регионе и от этого будут страдать все региональные страны.
"Чавушоглу (министр иностранных дел Турции – ред.) недавно заявил о том, что некоторые страны блока препятствуют окончанию украинского кризиса. Этим заявлением он намекает на США, Францию и других их соратников. Они хотят дестабилизировать наш регион (Ближний Восток – ред.), поддерживая оружием террористические организации. Цель одна – ликвидировать барьеры перед планами США. Поэтому Турция должна выступать против расширения НАТО", - сказал турецкий историк.