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Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов - РИА Новости, 16.05.2022
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Туризм
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Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов
Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов - РИА Новости, 16.05.2022
Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов
Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:30
2022-05-16T13:38
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и результат отрицательного теста.По данным австрийского минздрава, исключение составляют прибывшие из "стран и областей с высоким эпидемиологическим риском" - им нужно проходит регистрацию и оставаться в 10-дневной изоляции. Однако, как отмечает само ведомство, сейчас под эту категорию не подпадает ни одна страна.На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране был отменен ряд ограничений. Сертификат о прививке, справка о болезни и тест требуются только для посещения больниц домов престарелых и "аналогичных учреждений". Ношение маски обязательно в общественном транспорте, медучреждениях, супермаркетах.
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новости - туризм, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:30 16.05.2022 (обновлено: 13:38 16.05.2022)
 
Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов

Австрия снимает ковид-ограничения для въезда иностранных туристов c 16 мая

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и результат отрицательного теста.
По данным австрийского минздрава, исключение составляют прибывшие из "стран и областей с высоким эпидемиологическим риском" - им нужно проходит регистрацию и оставаться в 10-дневной изоляции. Однако, как отмечает само ведомство, сейчас под эту категорию не подпадает ни одна страна.
На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране был отменен ряд ограничений. Сертификат о прививке, справка о болезни и тест требуются только для посещения больниц домов престарелых и "аналогичных учреждений". Ношение маски обязательно в общественном транспорте, медучреждениях, супермаркетах.
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