https://ria.ru/20220516/turizm-1788789043.html

Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов

Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов - РИА Новости, 16.05.2022

Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов

Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:30

2022-05-16T13:30

2022-05-16T13:38

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и результат отрицательного теста.По данным австрийского минздрава, исключение составляют прибывшие из "стран и областей с высоким эпидемиологическим риском" - им нужно проходит регистрацию и оставаться в 10-дневной изоляции. Однако, как отмечает само ведомство, сейчас под эту категорию не подпадает ни одна страна.На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране был отменен ряд ограничений. Сертификат о прививке, справка о болезни и тест требуются только для посещения больниц домов престарелых и "аналогичных учреждений". Ношение маски обязательно в общественном транспорте, медучреждениях, супермаркетах.

https://ria.ru/20220512/turtsiya-1788082726.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новости - туризм, здоровье - общество, коронавирус covid-19