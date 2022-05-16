https://ria.ru/20220516/turizm-1788789043.html
Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов
Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов - РИА Новости, 16.05.2022
Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов
Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:30
2022-05-16T13:30
2022-05-16T13:38
туризм
новости - туризм
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и результат отрицательного теста.По данным австрийского минздрава, исключение составляют прибывшие из "стран и областей с высоким эпидемиологическим риском" - им нужно проходит регистрацию и оставаться в 10-дневной изоляции. Однако, как отмечает само ведомство, сейчас под эту категорию не подпадает ни одна страна.На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране был отменен ряд ограничений. Сертификат о прививке, справка о болезни и тест требуются только для посещения больниц домов престарелых и "аналогичных учреждений". Ношение маски обязательно в общественном транспорте, медучреждениях, супермаркетах.
https://ria.ru/20220512/turtsiya-1788082726.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b6adfb7d24678a2fb4de79a13d4eb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:30 16.05.2022 (обновлено: 13:38 16.05.2022)
Австрия отменяет коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов
Австрия снимает ковид-ограничения для въезда иностранных туристов c 16 мая
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австрия с понедельника, 16 мая, снимает все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, им больше не требуется проходить карантин и предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и результат отрицательного теста.
По данным австрийского минздрава, исключение составляют прибывшие из "стран и областей с высоким эпидемиологическим риском" - им нужно проходит регистрацию и оставаться в 10-дневной изоляции. Однако, как отмечает само ведомство, сейчас под эту категорию не подпадает ни одна страна.
На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране был отменен ряд ограничений. Сертификат о прививке, справка о болезни и тест требуются только для посещения больниц домов престарелых и "аналогичных учреждений". Ношение маски
обязательно в общественном транспорте, медучреждениях, супермаркетах.