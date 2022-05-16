https://ria.ru/20220516/terroristy-1788846848.html
МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием
МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием - РИА Новости, 16.05.2022
МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием
Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:45
2022-05-16T16:45
2022-05-16T16:45
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
оон
в мире
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, следует из выступления руководителя российской делегации – заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова на 31-й сессии комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене."Подчеркиваем лидирующую роль государств в борьбе с терроризмом, призываем принять действенные меры по перекрытию каналов его финансовой, оружейной и материальной подпитки", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ выступлении Сыромолотова.По его словам, крайне важно объединить усилия стран в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия для недопущения его попадания в руки террористов и организованной преступности."Считаем недальновидной и опасной подмену первостепенных задач международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом реализацией спорных неконсенсусных концепций, прежде всего насильственного экстремизма", - добавил Сыромолотов.Он обратил внимание на то, что для международного взаимодействия серьезными препятствиями являются проблемы в области экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам."К сожалению, ряд стран, используя предлоги политического характера, отказывают в такого рода сотрудничестве, что, несомненно, играет на руку международному криминалу", - добавил он.Замглавы МИД России также призывал государства сосредоточиться на поиске эффективных способов устранения трудностей в этой сфере как путем укрепления правовых рамок, так и обеспечения профессионального, честного и ответственного взаимодействия правоохранительных ведомств.Сыромолотов обратил внимание на, что "проблема использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях носит поистине глобальный характер – годовой ущерб от нее к 2025 году может достичь 9 триллионов долларов".
https://ria.ru/20220419/terrorizm-1784380513.html
https://ria.ru/20220418/terrorizm-1784206670.html
https://ria.ru/20220510/litva-1787743828.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, оон, в мире, терроризм
МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием
Замглавы МИД Сыромолотов призвал перекрыть каналы снабжения террористов деньгами и оружием
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, следует из выступления
руководителя российской делегации – заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова на 31-й сессии комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене.
"Подчеркиваем лидирующую роль государств в борьбе с терроризмом, призываем принять действенные меры по перекрытию каналов его финансовой, оружейной и материальной подпитки", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ выступлении Сыромолотова.
По его словам, крайне важно объединить усилия стран в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия для недопущения его попадания в руки террористов и организованной преступности.
"Считаем недальновидной и опасной подмену первостепенных задач международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом реализацией спорных неконсенсусных концепций, прежде всего насильственного экстремизма", - добавил Сыромолотов.
Он обратил внимание на то, что для международного взаимодействия серьезными препятствиями являются проблемы в области экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.
"К сожалению, ряд стран, используя предлоги политического характера, отказывают в такого рода сотрудничестве, что, несомненно, играет на руку международному криминалу", - добавил он.
Замглавы МИД России также призывал государства сосредоточиться на поиске эффективных способов устранения трудностей в этой сфере как путем укрепления правовых рамок, так и обеспечения профессионального, честного и ответственного взаимодействия правоохранительных ведомств.
Сыромолотов обратил внимание на, что "проблема использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях носит поистине глобальный характер – годовой ущерб от нее к 2025 году может достичь 9 триллионов долларов".