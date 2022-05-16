https://ria.ru/20220516/terroristy-1788846848.html

МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием

МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием - РИА Новости, 16.05.2022

МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием

Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:45

2022-05-16T16:45

2022-05-16T16:45

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег сыромолотов

оон

в мире

терроризм

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, следует из выступления руководителя российской делегации – заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова на 31-й сессии комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене."Подчеркиваем лидирующую роль государств в борьбе с терроризмом, призываем принять действенные меры по перекрытию каналов его финансовой, оружейной и материальной подпитки", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ выступлении Сыромолотова.По его словам, крайне важно объединить усилия стран в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия для недопущения его попадания в руки террористов и организованной преступности."Считаем недальновидной и опасной подмену первостепенных задач международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом реализацией спорных неконсенсусных концепций, прежде всего насильственного экстремизма", - добавил Сыромолотов.Он обратил внимание на то, что для международного взаимодействия серьезными препятствиями являются проблемы в области экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам."К сожалению, ряд стран, используя предлоги политического характера, отказывают в такого рода сотрудничестве, что, несомненно, играет на руку международному криминалу", - добавил он.Замглавы МИД России также призывал государства сосредоточиться на поиске эффективных способов устранения трудностей в этой сфере как путем укрепления правовых рамок, так и обеспечения профессионального, честного и ответственного взаимодействия правоохранительных ведомств.Сыромолотов обратил внимание на, что "проблема использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях носит поистине глобальный характер – годовой ущерб от нее к 2025 году может достичь 9 триллионов долларов".

https://ria.ru/20220419/terrorizm-1784380513.html

https://ria.ru/20220418/terrorizm-1784206670.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, оон, в мире, терроризм