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МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием - РИА Новости, 16.05.2022
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МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием
МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием - РИА Новости, 16.05.2022
МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием
Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:45
2022-05-16T16:45
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
оон
в мире
терроризм
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, следует из выступления руководителя российской делегации – заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова на 31-й сессии комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене."Подчеркиваем лидирующую роль государств в борьбе с терроризмом, призываем принять действенные меры по перекрытию каналов его финансовой, оружейной и материальной подпитки", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ выступлении Сыромолотова.По его словам, крайне важно объединить усилия стран в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия для недопущения его попадания в руки террористов и организованной преступности."Считаем недальновидной и опасной подмену первостепенных задач международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом реализацией спорных неконсенсусных концепций, прежде всего насильственного экстремизма", - добавил Сыромолотов.Он обратил внимание на то, что для международного взаимодействия серьезными препятствиями являются проблемы в области экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам."К сожалению, ряд стран, используя предлоги политического характера, отказывают в такого рода сотрудничестве, что, несомненно, играет на руку международному криминалу", - добавил он.Замглавы МИД России также призывал государства сосредоточиться на поиске эффективных способов устранения трудностей в этой сфере как путем укрепления правовых рамок, так и обеспечения профессионального, честного и ответственного взаимодействия правоохранительных ведомств.Сыромолотов обратил внимание на, что "проблема использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях носит поистине глобальный характер – годовой ущерб от нее к 2025 году может достичь 9 триллионов долларов".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, оон, в мире, терроризм
16:45 16.05.2022
 
МИД призвал перекрыть каналы снабжения террористов оружием

Замглавы МИД Сыромолотов призвал перекрыть каналы снабжения террористов деньгами и оружием

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона призывает другие государства принять меры по перекрытию каналов снабжения терроризма финансами и оружием, объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, следует из выступления руководителя российской делегации – заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова на 31-й сессии комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене.
"Подчеркиваем лидирующую роль государств в борьбе с терроризмом, призываем принять действенные меры по перекрытию каналов его финансовой, оружейной и материальной подпитки", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ выступлении Сыромолотова.
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По его словам, крайне важно объединить усилия стран в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия для недопущения его попадания в руки террористов и организованной преступности.
"Считаем недальновидной и опасной подмену первостепенных задач международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом реализацией спорных неконсенсусных концепций, прежде всего насильственного экстремизма", - добавил Сыромолотов.
Он обратил внимание на то, что для международного взаимодействия серьезными препятствиями являются проблемы в области экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.
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"К сожалению, ряд стран, используя предлоги политического характера, отказывают в такого рода сотрудничестве, что, несомненно, играет на руку международному криминалу", - добавил он.
Замглавы МИД России также призывал государства сосредоточиться на поиске эффективных способов устранения трудностей в этой сфере как путем укрепления правовых рамок, так и обеспечения профессионального, честного и ответственного взаимодействия правоохранительных ведомств.
Сыромолотов обратил внимание на, что "проблема использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях носит поистине глобальный характер – годовой ущерб от нее к 2025 году может достичь 9 триллионов долларов".
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег СыромолотовООНВ миреТерроризм
 
 
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