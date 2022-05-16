https://ria.ru/20220516/ssha-1788889554.html
Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена
Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена - РИА Новости, 16.05.2022
Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена
Президент США Джо Байден почти год назад назвал скакнувшую инфляцию временным явлением, но с тех пор рост цен лишь усилился, пишет обозреватель журнала Newsweek РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:24
2022-05-16T19:24
2022-05-16T20:24
в мире
сша
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
джо байден
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден почти год назад назвал скакнувшую инфляцию временным явлением, но с тех пор рост цен лишь усилился, пишет обозреватель журнала Newsweek Дарра Роу в статье под названием "Байден проиграл битву с инфляцией".По словам автора, прошлым летом инфляция в Соединенных Штатах составила 5,4 процента в годовом выражении, что стало рекордным показателем за последние тринадцать лет. Многие специалисты тогда назвали эти значения пиковыми, тогда как Байден, выступая в Белом доме 19 июля, оценил сложившуюся ситуацию как временную.Так, в апреле этого года она достигла 8,3 процента, а в марте — 8,5 процента, что стало максимумом за сорок лет. В то же время цены на бензин повысилась до рекордных 4,45 доллара за галлон (около 300 рублей за 3,75 литра. — Прим. ред.).Журналист напомнила, что в июле Байден поручил главе ФРС Джерому Пауэллу "предпринимать любые шаги, которые тот сочтет необходимыми, для поддержки мощного и устойчивого восстановления экономики". В мае регулятор повысил базовую ставку на полпроцента и еще два таких увеличения ожидаются в июне и июле, отметила журналист. В итоге Пауэлл сообщил, что попытки удержать инфляцию на запланированном уровне в два процента окажутся "болезненными", и признал, что ФРС не в состоянии влиять на все определяющие ее факторы.Нарушение цепочек поставок после введения санкций из-за российской военной спецоперации на Украине привело к экономическим проблемам во многих странах. По информации Минтруда США, цены на топливо и продукты питания в стране к концу марта увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.
https://ria.ru/20220516/koshmar-1788715169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, джо байден
19:24 16.05.2022 (обновлено: 20:24 16.05.2022)
Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена
Обозреватель Newsweek Роуч заявил о проигрыше Байдена в развязанной им битве с инфляцией
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Президент США Джо Байден почти год назад назвал скакнувшую инфляцию временным явлением, но с тех пор рост цен лишь усилился, пишет обозреватель журнала Newsweek
Дарра Роу в статье под названием "Байден проиграл битву с инфляцией".
По словам автора, прошлым летом инфляция в Соединенных Штатах составила 5,4 процента в годовом выражении, что стало рекордным показателем за последние тринадцать лет. Многие специалисты тогда назвали эти значения пиковыми, тогда как Байден, выступая в Белом доме 19 июля, оценил сложившуюся ситуацию как временную.
"После комментариев американского лидера прошло 300 дней, цены продолжают расти, а годовой уровень инфляции даже выше, чем прошлым летом", — отметила Роуч.
Так, в апреле этого года она достигла 8,3 процента, а в марте — 8,5 процента, что стало максимумом за сорок лет. В то же время цены на бензин повысилась до рекордных 4,45 доллара за галлон (около 300 рублей за 3,75 литра. — Прим. ред.).
Журналист напомнила, что в июле Байден поручил главе ФРС
Джерому Пауэллу "предпринимать любые шаги, которые тот сочтет необходимыми, для поддержки мощного и устойчивого восстановления экономики". В мае регулятор повысил базовую ставку на полпроцента и еще два таких увеличения ожидаются в июне и июле, отметила журналист.
В итоге Пауэлл сообщил, что попытки удержать инфляцию на запланированном уровне в два процента окажутся "болезненными", и признал, что ФРС не в состоянии влиять на все определяющие ее факторы.
Нарушение цепочек поставок после введения санкций из-за российской военной спецоперации на Украине привело к экономическим проблемам во многих странах. По информации Минтруда США, цены на топливо и продукты питания в стране к концу марта увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.