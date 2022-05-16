https://ria.ru/20220516/ssha-1788889554.html

Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена

Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена - РИА Новости, 16.05.2022

Newsweek рассказал о проигранной битве Байдена

Президент США Джо Байден почти год назад назвал скакнувшую инфляцию временным явлением, но с тех пор рост цен лишь усилился, пишет обозреватель журнала Newsweek РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:24

2022-05-16T19:24

2022-05-16T20:24

в мире

сша

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

джо байден

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден почти год назад назвал скакнувшую инфляцию временным явлением, но с тех пор рост цен лишь усилился, пишет обозреватель журнала Newsweek Дарра Роу в статье под названием "Байден проиграл битву с инфляцией".По словам автора, прошлым летом инфляция в Соединенных Штатах составила 5,4 процента в годовом выражении, что стало рекордным показателем за последние тринадцать лет. Многие специалисты тогда назвали эти значения пиковыми, тогда как Байден, выступая в Белом доме 19 июля, оценил сложившуюся ситуацию как временную.Так, в апреле этого года она достигла 8,3 процента, а в марте — 8,5 процента, что стало максимумом за сорок лет. В то же время цены на бензин повысилась до рекордных 4,45 доллара за галлон (около 300 рублей за 3,75 литра. — Прим. ред.).Журналист напомнила, что в июле Байден поручил главе ФРС Джерому Пауэллу "предпринимать любые шаги, которые тот сочтет необходимыми, для поддержки мощного и устойчивого восстановления экономики". В мае регулятор повысил базовую ставку на полпроцента и еще два таких увеличения ожидаются в июне и июле, отметила журналист. В итоге Пауэлл сообщил, что попытки удержать инфляцию на запланированном уровне в два процента окажутся "болезненными", и признал, что ФРС не в состоянии влиять на все определяющие ее факторы.Нарушение цепочек поставок после введения санкций из-за российской военной спецоперации на Украине привело к экономическим проблемам во многих странах. По информации Минтруда США, цены на топливо и продукты питания в стране к концу марта увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.

https://ria.ru/20220516/koshmar-1788715169.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, джо байден