https://ria.ru/20220516/sotrudnichestvo-1788824323.html

ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями

ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями - РИА Новости, 16.05.2022

ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями

ОДКБ готова к углублению сотрудничества с ООН и другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами, говорится в совместном... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:32

2022-05-16T15:32

2022-05-16T15:51

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ готова к углублению сотрудничества с ООН и другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ."Удовлетворены нашим расширяющимся взаимодействием на международной арене и уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня. Готовы к углублению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами", - говорится в заявлении.Страны-участницы отмечают, что продолжается совершенствование структуры Организации, расширяется спектр ее деятельности по всем основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно‑экономическое сотрудничество, кризисное реагирование, миротворчество, парламентское измерение, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной и биологической безопасности, противодействие организованной транснациональной преступности.Организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам – членам ОДКБ, подчеркивают они."Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств – членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одкб, безопасность, россия, оон