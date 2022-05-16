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ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями - РИА Новости, 16.05.2022
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ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями
ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями - РИА Новости, 16.05.2022
ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями
ОДКБ готова к углублению сотрудничества с ООН и другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами, говорится в совместном... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:32
2022-05-16T15:51
одкб
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ готова к углублению сотрудничества с ООН и другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ."Удовлетворены нашим расширяющимся взаимодействием на международной арене и уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня. Готовы к углублению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами", - говорится в заявлении.Страны-участницы отмечают, что продолжается совершенствование структуры Организации, расширяется спектр ее деятельности по всем основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно‑экономическое сотрудничество, кризисное реагирование, миротворчество, парламентское измерение, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной и биологической безопасности, противодействие организованной транснациональной преступности.Организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам – членам ОДКБ, подчеркивают они."Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств – членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html
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одкб, безопасность, россия, оон
15:32 16.05.2022 (обновлено: 15:51 16.05.2022)
 
ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями

ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с ООН и другими организациями

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ готова к углублению сотрудничества с ООН и другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.
"Удовлетворены нашим расширяющимся взаимодействием на международной арене и уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня. Готовы к углублению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами", - говорится в заявлении.
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В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии
Страны-участницы отмечают, что продолжается совершенствование структуры Организации, расширяется спектр ее деятельности по всем основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно‑экономическое сотрудничество, кризисное реагирование, миротворчество, парламентское измерение, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной и биологической безопасности, противодействие организованной транснациональной преступности.
Организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам – членам ОДКБ, подчеркивают они.
"Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств – членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций", - говорится в документе.
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