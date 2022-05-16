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Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка - РИА Новости, 16.05.2022
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Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка - РИА Новости, 16.05.2022
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:41
2022-05-16T15:41
экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах", - сообщили в банке.Как рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке, Шеметов с начала апреля находился в отпуске. "Да, действительно Андрей давно был в отпуске - с начала апреля точно", - сообщил собеседник агентства.Шеметов пришёл в Сбербанк в 2016 году. До того он работал на Московской бирже и в компании "Атон".
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экономика, сбербанк россии, московская биржа, новости компаний - экономика, россия
15:41 16.05.2022
 
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка

Старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов принял решение покинуть банк

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах", - сообщили в банке.
Как рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке, Шеметов с начала апреля находился в отпуске. "Да, действительно Андрей давно был в отпуске - с начала апреля точно", - сообщил собеседник агентства.
Шеметов пришёл в Сбербанк в 2016 году. До того он работал на Московской бирже и в компании "Атон".
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