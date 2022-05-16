https://ria.ru/20220516/shemetov-1788826505.html

Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка

Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка - РИА Новости, 16.05.2022

Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:41

2022-05-16T15:41

2022-05-16T15:41

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах", - сообщили в банке.Как рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке, Шеметов с начала апреля находился в отпуске. "Да, действительно Андрей давно был в отпуске - с начала апреля точно", - сообщил собеседник агентства.Шеметов пришёл в Сбербанк в 2016 году. До того он работал на Московской бирже и в компании "Атон".

https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сбербанк россии, московская биржа, новости компаний - экономика, россия