https://ria.ru/20220516/shemetov-1788826505.html
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка - РИА Новости, 16.05.2022
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:41
2022-05-16T15:41
2022-05-16T15:41
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах", - сообщили в банке.Как рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке, Шеметов с начала апреля находился в отпуске. "Да, действительно Андрей давно был в отпуске - с начала апреля точно", - сообщил собеседник агентства.Шеметов пришёл в Сбербанк в 2016 году. До того он работал на Московской бирже и в компании "Атон".
https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, московская биржа, новости компаний - экономика, россия
Шеметов покинул пост старшего вице-президента Сбербанка
Старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов принял решение покинуть банк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть банк и "сфокусироваться на собственных проектах", рассказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах", - сообщили в банке.
Как рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке, Шеметов с начала апреля находился в отпуске. "Да, действительно Андрей давно был в отпуске - с начала апреля точно", - сообщил собеседник агентства.
Шеметов пришёл в Сбербанк
в 2016 году. До того он работал на Московской бирже
и в компании "Атон".