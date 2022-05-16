https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788817438.html

МИД Румынии заявил о необходимости шестого пакета санкций против России

МИД Румынии заявил о необходимости шестого пакета санкций против России - РИА Новости, 16.05.2022

МИД Румынии заявил о необходимости шестого пакета санкций против России

Румыния полностью поддерживает введение шестого пакета санкций против России и надеется убедить Венгрию поддержать эту инициативу, заявил журналистам румынский... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:11

2022-05-16T15:11

2022-05-16T15:11

дмитрий биричевский

румыния

венгрия

россия

евросоюз

владимир путин

в мире

богдан ауреску

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Румыния полностью поддерживает введение шестого пакета санкций против России и надеется убедить Венгрию поддержать эту инициативу, заявил журналистам румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, прибывший в Брюссель, где проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие."Мы не можем избежать обсуждения шестого пакета санкций. Румыния поддерживает пакет и решения, которые были предложены и обсуждены до сих пор. Мы надеемся, что будет достигнуто решение, которое объединит все государства-члены в поддержку принятия этого пакета", - заявил Ауреску.Он отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, в том числе и с Венгрией."Я с нетерпением жду сегодняшних прений, где мы выслушаем аргументы наших коллег из Венгрии и посмотрим, какие решения мы можем найти, чтобы сделать возможным принятие шестого пакета санкций. Думаю, что он нужен нам сейчас", - добавил министр.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788751904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий биричевский, румыния, венгрия, россия, евросоюз, владимир путин, в мире, богдан ауреску