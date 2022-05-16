МИД Румынии заявил о необходимости шестого пакета санкций против России
Глава МИД Румынии Ауреску заявил о необходимости шестого пакета санкций против России
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Румыния полностью поддерживает введение шестого пакета санкций против России и надеется убедить Венгрию поддержать эту инициативу, заявил журналистам румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, прибывший в Брюссель, где проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС.
"Мы не можем избежать обсуждения шестого пакета санкций. Румыния поддерживает пакет и решения, которые были предложены и обсуждены до сих пор. Мы надеемся, что будет достигнуто решение, которое объединит все государства-члены в поддержку принятия этого пакета", - заявил Ауреску.
Он отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, в том числе и с Венгрией.
"Я с нетерпением жду сегодняшних прений, где мы выслушаем аргументы наших коллег из Венгрии и посмотрим, какие решения мы можем найти, чтобы сделать возможным принятие шестого пакета санкций. Думаю, что он нужен нам сейчас", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.