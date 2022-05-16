https://ria.ru/20220516/posledstviya-1788717739.html

Восточной Германии предрекли "экзистенциальные последствия" из-за санкций

Восточной Германии предрекли "экзистенциальные последствия" из-за санкций - РИА Новости, 16.05.2022

Восточной Германии предрекли "экзистенциальные последствия" из-за санкций

Возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии, говорится в статье колумниста Der Spiegel Сабины Реннефанц. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T03:05

2022-05-16T03:05

2022-05-16T03:05

в мире

германия

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии, говорится в статье колумниста Der Spiegel Сабины Реннефанц."Будущее Востока - экономическое, социальное и политическое - решается именно в Шведте-на-Одере", - пишет автор. В частности, из-за планов по введению нефтяного эмбарго на кон поставлено существование расположенного здесь нефтеперерабатывающего завода, который получает сырье исключительно из России по трубопроводу "Дружба". "Нефтеперерабатывающий завод PCK может стать первой немецкой жертвой кризиса на Украине", - предупреждает Реннефанц.По ее словам, до этого речь шла скорее о том, как федеральное правительство может помочь Украине, при этом влияние кризиса на повседневную жизнь немцев было относительно управляемым. "В Шведте сейчас ситуация иная. Здесь украинский кризис теперь может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тысяч человек. Начинается поворотный момент, на Востоке, снова", - пишет колумнист. Как пишет Реннефанц, девять из десяти автомобилей в Берлине и Бранденбурге работают на бензине и дизельном топливе с завода из Шведта, им же снабжается и местный аэропорт.По мнению автора, лидеры восточных регионов Германии, вероятно, приняли бы другое решение по вопросу возможного эмбарго, если бы это было в их руках. Кроме того, на востоке страны по сравнению с ее западной частью царит больший скептицизм по поводу украинского курса правительства, напоминает она. В частности, большинство восточных немцев в ходе опросов высказались против поставок оружия Киеву.Реннефанц также отмечает, что цен в Германии из-за украинского кризиса особенно сказался именно жителей востока страны, так как в этих регионах люди в среднем зарабатывают меньше и имеют меньше накоплений, чем на западе."В Шведте, а также других местах на востоке, борьба за завод вызывает плохие воспоминания о периоде после падения Берлинской стены, когда существование многих крупных предприятий бывшей ГДР оказалось под угрозой", - заключает Реннефанц.В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788316498.html

https://ria.ru/20220513/benzin-1788207182.html

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в мире, германия, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии