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ФРГ одобряет позицию Болгарии об исключении из эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 16.05.2022
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ФРГ одобряет позицию Болгарии об исключении из эмбарго на российскую нефть
ФРГ одобряет позицию Болгарии об исключении из эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 16.05.2022
ФРГ одобряет позицию Болгарии об исключении из эмбарго на российскую нефть
Германия поддерживает позицию Болгарии, которая просит предоставить ей исключение из готовящегося эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, заявил... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:36
2022-05-16T18:41
берлин (город)
германия
евросоюз
болгария
олаф шольц
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия поддерживает позицию Болгарии, которая просит предоставить ей исключение из готовящегося эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, заявил болгарский президент Румен Радев.Радев в понедельник встречался в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем."Самое главное, мы имеем полное понимание немецкой стороны и ее поддержку того, что касается исключения для импорта (российской) нефти", - приводит слова Радева агентство БТА.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://ria.ru/20220515/soglasie-1788674670.html
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берлин (город), германия, евросоюз, болгария, олаф шольц
18:36 16.05.2022 (обновлено: 18:41 16.05.2022)
 
ФРГ одобряет позицию Болгарии об исключении из эмбарго на российскую нефть

Президент Радев: ФРГ одобряет позицию Софии об исключении из эмбарго на российскую нефть

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия поддерживает позицию Болгарии, которая просит предоставить ей исключение из готовящегося эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, заявил болгарский президент Румен Радев.
Радев в понедельник встречался в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:56
ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель
"Самое главное, мы имеем полное понимание немецкой стороны и ее поддержку того, что касается исключения для импорта (российской) нефти", - приводит слова Радева агентство БТА.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:53
Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго
 
Берлин (город)ГерманияЕвросоюзБолгарияОлаф Шольц
 
 
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