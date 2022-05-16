Премьер Норвегии пообещал поддержку Финляндии и Швеции
Премьер Норвегии Стере пообещал поддержку Финляндии и Швеции в случае военной угрозы
Йонас Гар Стере. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал на пресс-конференции в понедельник, что его страна, а также Дания и Исландия поддержат Финляндию и Швецию в случае военной угрозы, сообщила телекомпания NRK.
"Это очень важно для северного сотрудничества. Эта поддержка - четкий сигнал от нас. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить быструю ратификацию Норвегией членства Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал Стёре.
По данным норвежского правительства, и Финляндия, и Швеция уже соответствуют критериям для вступления в оборонный альянс. По мнению Стёре, членство Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать коллективной обороне и укреплению безопасности в Северной Атлантике.
"Мы будем и дальше укреплять наше сотрудничество в области обороны Северных стран. Наши вооруженные силы хорошо работают вместе и проходят совместную подготовку в течение многих лет. Мы высоко ценим значительный вклад, который Финляндия и Швеция уже внесли в качестве стран-партнеров в НАТО", — добавил Стёре.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.