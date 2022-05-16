https://ria.ru/20220516/podderzhka-1788856438.html

Премьер Норвегии пообещал поддержку Финляндии и Швеции

Премьер Норвегии пообещал поддержку Финляндии и Швеции - РИА Новости, 16.05.2022

Премьер Норвегии пообещал поддержку Финляндии и Швеции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал на пресс-конференции в понедельник, что его страна, а также Дания и Исландия поддержат Финляндию и Швецию в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:21

2022-05-16T17:21

2022-05-16T17:21

владимир путин

саули ниинисте

норвегия

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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал на пресс-конференции в понедельник, что его страна, а также Дания и Исландия поддержат Финляндию и Швецию в случае военной угрозы, сообщила телекомпания NRK."Норвегия, Дания и Исландия готовы поддержать любыми необходимыми средствами Швецию и Финляндию, если они подвергнутся нападению до официального вступления в НАТО", - сообщила телекомпания со ссылкой на премьера."Это очень важно для северного сотрудничества. Эта поддержка - четкий сигнал от нас. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить быструю ратификацию Норвегией членства Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал Стёре.По данным норвежского правительства, и Финляндия, и Швеция уже соответствуют критериям для вступления в оборонный альянс. По мнению Стёре, членство Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать коллективной обороне и укреплению безопасности в Северной Атлантике."Мы будем и дальше укреплять наше сотрудничество в области обороны Северных стран. Наши вооруженные силы хорошо работают вместе и проходят совместную подготовку в течение многих лет. Мы высоко ценим значительный вклад, который Финляндия и Швеция уже внесли в качестве стран-партнеров в НАТО", — добавил Стёре.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788825424.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788788807.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, саули ниинисте, норвегия, швеция, финляндия, нато, в мире