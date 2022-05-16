Рейтинг@Mail.ru
Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/peregovory-1788866625.html
Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре
Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре - РИА Новости, 16.05.2022
Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре
Президенты Турции и Алжира Тайип Эрдоган и Абдельмаджид Теббун проводят переговоры в Анкаре, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:47
2022-05-16T17:47
в мире
абдельмаджид теббун
реджеп тайип эрдоган
алжир (провинция)
турция
анкара (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Президенты Турции и Алжира Тайип Эрдоган и Абдельмаджид Теббун проводят переговоры в Анкаре, передает агентство "Анадолу".В Анкаре в понедельник прошла церемония официальной встречи президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил высокого гостя у парадного входа в Президентский комплекс.Прозвучали государственные гимны Турции и Алжира. Произведен 21 артиллерийский выстрел. У Комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских государств, существовавших в течение истории. Алжирский лидер приветствовал строй почетного караула.Эрдоган и Теббун представили друг другу делегации и обменялись рукопожатиями.Главы Турции и Алжира проведут встречу в формате один на один и в расширенном составе.Лидеры проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
https://ria.ru/20220504/neft-1786798242.html
алжир (провинция)
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_163:0:2038:1406_1920x0_80_0_0_ef7d7b5451792b07faeacec710482cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абдельмаджид теббун, реджеп тайип эрдоган, алжир (провинция), турция, анкара (провинция)
17:47 16.05.2022
 
Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре

Президенты Эрдоган и Теббун проводят переговоры в Анкаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Президенты Турции и Алжира Тайип Эрдоган и Абдельмаджид Теббун проводят переговоры в Анкаре, передает агентство "Анадолу".
В Анкаре в понедельник прошла церемония официальной встречи президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил высокого гостя у парадного входа в Президентский комплекс.
Прозвучали государственные гимны Турции и Алжира. Произведен 21 артиллерийский выстрел. У Комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских государств, существовавших в течение истории. Алжирский лидер приветствовал строй почетного караула.
Эрдоган и Теббун представили друг другу делегации и обменялись рукопожатиями.
Главы Турции и Алжира проведут встречу в формате один на один и в расширенном составе.
Лидеры проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Работа нефтяных станков - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 14:04
В Турции рассказали о "глупых" шагах Европы против России
 
В миреАбдельмаджид ТеббунРеджеп Тайип ЭрдоганАлжир (провинция)ТурцияАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала