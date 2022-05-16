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Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре

Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре - РИА Новости, 16.05.2022

Президенты Турции и Алжира проводят переговоры в Анкаре

Президенты Турции и Алжира Тайип Эрдоган и Абдельмаджид Теббун проводят переговоры в Анкаре, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:47

2022-05-16T17:47

2022-05-16T17:47

в мире

абдельмаджид теббун

реджеп тайип эрдоган

алжир (провинция)

турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Президенты Турции и Алжира Тайип Эрдоган и Абдельмаджид Теббун проводят переговоры в Анкаре, передает агентство "Анадолу".В Анкаре в понедельник прошла церемония официальной встречи президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил высокого гостя у парадного входа в Президентский комплекс.Прозвучали государственные гимны Турции и Алжира. Произведен 21 артиллерийский выстрел. У Комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских государств, существовавших в течение истории. Алжирский лидер приветствовал строй почетного караула.Эрдоган и Теббун представили друг другу делегации и обменялись рукопожатиями.Главы Турции и Алжира проведут встречу в формате один на один и в расширенном составе.Лидеры проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220504/neft-1786798242.html

алжир (провинция)

турция

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