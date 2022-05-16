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В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова - РИА Новости, 16.05.2022
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова
Концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова состоится в Москве 19 мая на сцене "Градский холл", сообщили в пресс-службе "ГебгАрт продакшн". РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:07
2022-05-16T19:07
2022-05-16T19:13
справки
ренат ибрагимов
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова состоится в Москве 19 мая на сцене "Градский холл", сообщили в пресс-службе "ГебгАрт продакшн".Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов скончался 14 мая в возрасте 74 лет. Его похоронили на мусульманском участке Волковского кладбища. Среди хитов, которые он исполнял, — "Наш город", "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета"."19 мая 2022 года на сцене "Градский холл" состоится концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что за пару часов до смерти "он репетировал песню Радмира Шайхутдинова "Дороги" на слова Мусы Джалиля и музыку Радмира Шайхутдинова, ее премьера с текстом на татарском языке должна была прозвучать на концерте 19 мая". В "Градский холл" композитор Шайхутдинов соберет музыкантов, продолжателей наследия татарской культуры.
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справки, ренат ибрагимов, россия
19:07 16.05.2022 (обновлено: 19:13 16.05.2022)
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова
Концерт памяти Рената Ибрагимова пройдет 19 мая в Москве