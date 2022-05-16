Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/pamyat-1788885580.html
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова - РИА Новости, 16.05.2022
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова
Концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова состоится в Москве 19 мая на сцене "Градский холл", сообщили в пресс-службе "ГебгАрт продакшн". РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:07
2022-05-16T19:13
справки
ренат ибрагимов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788595850_0:220:2048:1371_1920x0_80_0_0_ac6bf6429b8124ec3b1f9b3950fe2387.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова состоится в Москве 19 мая на сцене "Градский холл", сообщили в пресс-службе "ГебгАрт продакшн".Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов скончался 14 мая в возрасте 74 лет. Его похоронили на мусульманском участке Волковского кладбища. Среди хитов, которые он исполнял, — "Наш город", "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета"."19 мая 2022 года на сцене "Градский холл" состоится концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что за пару часов до смерти "он репетировал песню Радмира Шайхутдинова "Дороги" на слова Мусы Джалиля и музыку Радмира Шайхутдинова, ее премьера с текстом на татарском языке должна была прозвучать на концерте 19 мая". В "Градский холл" композитор Шайхутдинов соберет музыкантов, продолжателей наследия татарской культуры.
https://ria.ru/20220514/ibragimov-1788605080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788595850_0:173:2047:1708_1920x0_80_0_0_af15f2ad38bf0deff7fb8dcfb543a402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, ренат ибрагимов, россия
19:07 16.05.2022 (обновлено: 19:13 16.05.2022)
 
В Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова

Концерт памяти Рената Ибрагимова пройдет 19 мая в Москве

© РИА Новости / Эттингер / Перейти в фотобанкПевец Ренат Ибрагимов. 1980 год
Певец Ренат Ибрагимов. 1980 год - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Эттингер
Перейти в фотобанк
Певец Ренат Ибрагимов. 1980 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова состоится в Москве 19 мая на сцене "Градский холл", сообщили в пресс-службе "ГебгАрт продакшн".
Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов скончался 14 мая в возрасте 74 лет. Его похоронили на мусульманском участке Волковского кладбища. Среди хитов, которые он исполнял, — "Наш город", "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".
"19 мая 2022 года на сцене "Градский холл" состоится концерт памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что за пару часов до смерти "он репетировал песню Радмира Шайхутдинова "Дороги" на слова Мусы Джалиля и музыку Радмира Шайхутдинова, ее премьера с текстом на татарском языке должна была прозвучать на концерте 19 мая". В "Градский холл" композитор Шайхутдинов соберет музыкантов, продолжателей наследия татарской культуры.
Певец Ренат Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 22:52
Биография Рената Ибрагимова
 
СправкиРенат ИбрагимовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала