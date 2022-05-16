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Москвичей просят быть осторожными из-за сильного ветра и дождей
Москвичей просят быть осторожными из-за сильного ветра и дождей - РИА Новости, 16.05.2022
Москвичей просят быть осторожными из-за сильного ветра и дождей
Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и кратковременных дождей, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:51
2022-05-16T19:51
2022-05-16T19:51
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москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и кратковременных дождей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москвичей просят быть осторожными из-за сильного ветра и дождей
Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра и дождей