https://ria.ru/20220516/ostorozhnost-1788893142.html

Москвичей просят быть осторожными из-за сильного ветра и дождей

Москвичей просят быть осторожными из-за сильного ветра и дождей - РИА Новости, 16.05.2022

Москвичей просят быть осторожными из-за сильного ветра и дождей

Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и кратковременных дождей, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:51

2022-05-16T19:51

2022-05-16T19:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителей столицы просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и кратковременных дождей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, комплекс городского хозяйства москвы