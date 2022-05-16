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ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/obstrel-1788890489.html
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 16.05.2022
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли Пантелеймоновку, Ясиноватую и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:29
2022-05-16T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Пантелеймоновку, Ясиноватую и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 18.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 18.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируют силы ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
19:29 16.05.2022
 
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР

ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР из "Града"

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Пантелеймоновку, Ясиноватую и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 18.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 18.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Поселок Чернобаевка
Вчера, 18:48Специальная военная операция на Украине
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируют силы ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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