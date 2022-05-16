ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта ДНР из "Града"
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Пантелеймоновку, Ясиноватую и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 18.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 18.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируют силы ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.