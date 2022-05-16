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Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/novozvanovka-1788905138.html
Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР
Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022
Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР
Поселок Новозвановка к югу от города Попасная в Луганской Народной Республике перешел под контроль Народной милиции ЛНР, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:09
2022-05-16T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
народная милиция лнр
иван филипоненко
владимир путин
россия
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ПОПАСНАЯ, 16 мая — РИА Новости. Поселок Новозвановка к югу от города Попасная в Луганской Народной Республике перешел под контроль Народной милиции ЛНР, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Он уточнил, что украинских силовиков выбили с укрепленных позиций, которые ранее использовались как вторая и третья линия обороны."Сейчас противник отброшен за поселок в сторону населенного пункта Троицкое", — пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.По словам Филипоненко, украинские войска отходят в жилые районы Троицкого.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
попасная
луганская народная республика
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в мире, попасная, луганская народная республика, народная милиция лнр, иван филипоненко, владимир путин, россия, украина
21:09 16.05.2022 (обновлено: 22:08 16.05.2022)
 
Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР

Представитель Народной милиции Филипоненко: Новозвановка перешла под контроль сил ЛНР

© Народная милиция ЛНРБрошенные позиции ВСУ в Новозвановке. Кадр видео
Брошенные позиции ВСУ в Новозвановке. Кадр видео
© Народная милиция ЛНР
Брошенные позиции ВСУ в Новозвановке. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ, 16 мая — РИА Новости. Поселок Новозвановка к югу от города Попасная в Луганской Народной Республике перешел под контроль Народной милиции ЛНР, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Он уточнил, что украинских силовиков выбили с укрепленных позиций, которые ранее использовались как вторая и третья линия обороны.
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"Сейчас противник отброшен за поселок в сторону населенного пункта Троицкое", — пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
По словам Филипоненко, украинские войска отходят в жилые районы Троицкого.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаНародная милиция ЛНРИван ФилипоненкоВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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