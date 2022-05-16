https://ria.ru/20220516/novozvanovka-1788905138.html

Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР

Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022

Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР

Поселок Новозвановка к югу от города Попасная в Луганской Народной Республике перешел под контроль Народной милиции ЛНР, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T21:09

2022-05-16T21:09

2022-05-16T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

луганская народная республика

народная милиция лнр

иван филипоненко

владимир путин

россия

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ПОПАСНАЯ, 16 мая — РИА Новости. Поселок Новозвановка к югу от города Попасная в Луганской Народной Республике перешел под контроль Народной милиции ЛНР, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Он уточнил, что украинских силовиков выбили с укрепленных позиций, которые ранее использовались как вторая и третья линия обороны."Сейчас противник отброшен за поселок в сторону населенного пункта Троицкое", — пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.По словам Филипоненко, украинские войска отходят в жилые районы Троицкого.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

попасная

луганская народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, попасная, луганская народная республика, народная милиция лнр, иван филипоненко, владимир путин, россия, украина