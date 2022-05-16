https://ria.ru/20220516/medoborudovanie-1788793284.html

Минздрав изучит вопрос о снятии запрета на вывоз медоборудования за рубеж

Минздрав изучит вопрос о снятии запрета на вывоз медоборудования за рубеж - РИА Новости, 16.05.2022

Минздрав изучит вопрос о снятии запрета на вывоз медоборудования за рубеж

Минздрав России прорабатывает вопрос о снятии запрета по вывозу медицинского оборудования из страны для ремонта, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:50

2022-05-16T13:50

2022-05-16T13:50

здоровье - общество

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

виктор фисенко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав России прорабатывает вопрос о снятии запрета по вывозу медицинского оборудования из страны для ремонта, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."В наших политических реалиях, буквально с первых дней, в конце февраля мы стали понимать риск того, что мы можем потерять оборудование, которое будет под различными предлогами вывозиться из нашей страны к зарубежным поставщикам, производителям. Мы ввели ограничения на вывоз... Возможно, пришел момент, когда нам необходимо это постановление, хоть оно и достаточно новое, пересмотреть", - сказал Фисенко на специальном заседании СПЧ на тему: "Уроки пандемии".Он отметил, что иногда возникает необходимость вывоза оборудования или его комплектующих для ремонта за рубеж, поэтому в настоящее время совместно с Минэкономразвития и Росздравнадзором обсуждается вопрос о снятии таких ограничений."Возможно, вы этот момент поддержите, и тогда мы уже будем готовы выйти с инициативой, чтобы в отдельных случаях снять запрет по вывозу отдельных аппаратов и их комплектующих", - уточнил Фисенко.По его словам, на сегодняшний день по сосудистой программе нацпроекта "Здравоохранение" практически все медицинское оборудование производится в России, по направлению онкология – есть несколько позиций тяжелой техники, которые делаются пока только за рубежом.

https://ria.ru/20220516/meditsina-1788789792.html

https://ria.ru/20220516/alkogol-1788761954.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), виктор фисенко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)