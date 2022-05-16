https://ria.ru/20220516/mandzhiev-1788757661.html

Умер известный композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев

Умер известный композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев - РИА Новости, 16.05.2022

Умер известный композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев

Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале сообщил о смерти известного композитора и автора гимна республики Аркадия Манджиева. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:39

2022-05-16T11:39

2022-05-16T11:39

культура

новости культуры

музыка

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788757432_0:22:600:360_1920x0_80_0_0_97a3f2d57907344005e0e3473ac4a5c6.jpg

ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале сообщил о смерти известного композитора и автора гимна республики Аркадия Манджиева.Он отметил, что заслуженному деятелю искусств республики и члену Союза композиторов России Манджиеву было присвоено звание Героя Калмыкии, он всю жизнь посвятил искусству, а его творчество известно далеко за пределами России. Хасиков выразил соболезнования родным и близким композитора.Манджиев написал более 100 песен, несколько оперных произведений, организовывал благотворительные концерты. Ранее возглавлял министерство культуры Калмыкии, государственную филармонию республики.

https://ria.ru/20220515/ibragimov-1788688769.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, знаменитости