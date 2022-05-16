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Умер известный композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев
Умер известный композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев - РИА Новости, 16.05.2022
Умер известный композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев
Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале сообщил о смерти известного композитора и автора гимна республики Аркадия Манджиева. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:39
2022-05-16T11:39
2022-05-16T11:39
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ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале сообщил о смерти известного композитора и автора гимна республики Аркадия Манджиева.Он отметил, что заслуженному деятелю искусств республики и члену Союза композиторов России Манджиеву было присвоено звание Героя Калмыкии, он всю жизнь посвятил искусству, а его творчество известно далеко за пределами России. Хасиков выразил соболезнования родным и близким композитора.Манджиев написал более 100 песен, несколько оперных произведений, организовывал благотворительные концерты. Ранее возглавлял министерство культуры Калмыкии, государственную филармонию республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музыка, знаменитости
Умер известный композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев
Композитор и автор гимна Калмыкии Аркадий Манджиев скончался на 61 году жизни
ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале сообщил о смерти известного композитора и автора гимна республики Аркадия Манджиева.
"Печальная весть. На 61-м году жизни не стало Аркадия Наминовича Манджиева... Его произведения – это ода калмыцкому языку, воспевание красоты родной земли, они вошли в золотой фонд национальной культуры", — написал Хасиков.
Он отметил, что заслуженному деятелю искусств республики и члену Союза композиторов России Манджиеву было присвоено звание Героя Калмыкии, он всю жизнь посвятил искусству, а его творчество известно далеко за пределами России. Хасиков выразил соболезнования родным и близким композитора.
Манджиев написал более 100 песен, несколько оперных произведений, организовывал благотворительные концерты. Ранее возглавлял министерство культуры Калмыкии, государственную филармонию республики.