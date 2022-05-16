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Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом - РИА Новости, 16.05.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220516/kushanashvili-1788798112.html
Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом
Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом - РИА Новости, 16.05.2022
Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом
Отар Кушанашвили заявил, что скандальный номер Филиппа Киркорова с танцами на кресте во время празднования 55-летнего юбилея – осознанный шаг певца. По словам... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:32
2022-05-16T14:32
шоубиз
знаменитости
отар кушанашвили
шоу-бизнес
филипп киркоров
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отар Кушанашвили заявил, что скандальный номер Филиппа Киркорова с танцами на кресте во время празднования 55-летнего юбилея – осознанный шаг певца. По словам ведущего, артист прекрасно знал, "что делает".Ведущий также добавил, что Киркоров не понесет никакого наказания за скандальный номер.Выступление певца подверглось критике и со стороны других медийных личностей. В частности, Борис Корчевников отметил, что Филипп таким образом осквернил распятие.После критики певец принес извинения за выступление, добавив, что песня под названием "Мария Магдалена" посвящена его умершей матери, поэтому ее важно было включить в концертную программу.Ранее в своих шоу-номерах и клипах религиозную символику использовала Мадонна, что также подверглось осуждению со стороны церкви.
https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html
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знаменитости, отар кушанашвили, шоу-бизнес, филипп киркоров
14:32 16.05.2022
 
Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом

Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом на шоу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отар Кушанашвили заявил, что скандальный номер Филиппа Киркорова с танцами на кресте во время празднования 55-летнего юбилея – осознанный шаг певца. По словам ведущего, артист прекрасно знал, "что делает".

"Мне фундаментальное знание природы личности Киркорова дает право утверждать, что все он знал. Вот эти кадры с крестом – теперь в стране шагу не ступить, чтобы кто-то не посчитал себя оскорбленным в лучших чувствах. И вы хотите сказать, что человек семи пядей во лбу не знал, что он делает? Он знал прекрасно, что он делает", – заявил Отар.

Ведущий также добавил, что Киркоров не понесет никакого наказания за скандальный номер.
© Кадр видео со страницы Филиппа Киркорова в соцсетяхВыступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
© Кадр видео со страницы Филиппа Киркорова в соцсетях
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
Выступление певца подверглось критике и со стороны других медийных личностей. В частности, Борис Корчевников отметил, что Филипп таким образом осквернил распятие.
"Артист Киркоров оскверняет Распятие. И дело даже не в том, что это происходит на главной сцене страны, в Кремле, в метрах от главных русских святынь. От того, что это будет происходить в провинциальных ДК и драмтеатрах (запланирован чес) – менее страшным это не становится", – написал Корчевников.
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:05Шоубиз
Киркоров извинился за скандальный номер с крестом
После критики певец принес извинения за выступление, добавив, что песня под названием "Мария Магдалена" посвящена его умершей матери, поэтому ее важно было включить в концертную программу.
"Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей", – добавил Киркоров.
Ранее в своих шоу-номерах и клипах религиозную символику использовала Мадонна, что также подверглось осуждению со стороны церкви.
Мадонна во время выступления на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на заднем фоне - Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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ШоубизЗнаменитостиОтар КушанашвилиШоу-бизнесФилипп Киркоров
 
 
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