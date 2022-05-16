Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом
Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом на шоу
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отар Кушанашвили заявил, что скандальный номер Филиппа Киркорова с танцами на кресте во время празднования 55-летнего юбилея – осознанный шаг певца. По словам ведущего, артист прекрасно знал, "что делает".
"Мне фундаментальное знание природы личности Киркорова дает право утверждать, что все он знал. Вот эти кадры с крестом – теперь в стране шагу не ступить, чтобы кто-то не посчитал себя оскорбленным в лучших чувствах. И вы хотите сказать, что человек семи пядей во лбу не знал, что он делает? Он знал прекрасно, что он делает", – заявил Отар.
Ведущий также добавил, что Киркоров не понесет никакого наказания за скандальный номер.
© Кадр видео со страницы Филиппа Киркорова в соцсетяхВыступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
© Кадр видео со страницы Филиппа Киркорова в соцсетях
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
Выступление певца подверглось критике и со стороны других медийных личностей. В частности, Борис Корчевников отметил, что Филипп таким образом осквернил распятие.
"Артист Киркоров оскверняет Распятие. И дело даже не в том, что это происходит на главной сцене страны, в Кремле, в метрах от главных русских святынь. От того, что это будет происходить в провинциальных ДК и драмтеатрах (запланирован чес) – менее страшным это не становится", – написал Корчевников.
После критики певец принес извинения за выступление, добавив, что песня под названием "Мария Магдалена" посвящена его умершей матери, поэтому ее важно было включить в концертную программу.
"Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей", – добавил Киркоров.
Ранее в своих шоу-номерах и клипах религиозную символику использовала Мадонна, что также подверглось осуждению со стороны церкви.