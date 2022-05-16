https://ria.ru/20220516/kushanashvili-1788798112.html

Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом

Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом - РИА Новости, 16.05.2022

Кушанашвили не поверил в искренность извинений Киркорова за номер с крестом

Отар Кушанашвили заявил, что скандальный номер Филиппа Киркорова с танцами на кресте во время празднования 55-летнего юбилея – осознанный шаг певца. По словам... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:32

2022-05-16T14:32

2022-05-16T14:32

шоубиз

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отар кушанашвили

шоу-бизнес

филипп киркоров

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отар Кушанашвили заявил, что скандальный номер Филиппа Киркорова с танцами на кресте во время празднования 55-летнего юбилея – осознанный шаг певца. По словам ведущего, артист прекрасно знал, "что делает".Ведущий также добавил, что Киркоров не понесет никакого наказания за скандальный номер.Выступление певца подверглось критике и со стороны других медийных личностей. В частности, Борис Корчевников отметил, что Филипп таким образом осквернил распятие.После критики певец принес извинения за выступление, добавив, что песня под названием "Мария Магдалена" посвящена его умершей матери, поэтому ее важно было включить в концертную программу.Ранее в своих шоу-номерах и клипах религиозную символику использовала Мадонна, что также подверглось осуждению со стороны церкви.

https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html

https://ria.ru/20220506/madonna-1787273972.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, отар кушанашвили, шоу-бизнес, филипп киркоров