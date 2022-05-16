https://ria.ru/20220516/kurs-1788837486.html
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля - РИА Новости, 16.05.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля
Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:14
2022-05-16T16:14
2022-05-16T16:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
доллар
курс доллара
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_7de74de5fec35e3b4c582e260cb323d2.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник.Как следует из данных ЦБ, американская валюта дешевеет на 33,54 копейки — до 63,4445 рубля, тогда как европейская дорожает на 2,27 копейки — до 65,8166 рубля.С недавнего времени официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Тем не менее с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, но для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3d1b47f33d504ddde57e2201aa29bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, курс доллара, евро, рубль, курс рубля, валюта, динамика курсов валют
16:14 16.05.2022 (обновлено: 16:31 16.05.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля
Официальный курс доллара на 17 мая составит 63,44 рубля, евро — 65,82 рубля