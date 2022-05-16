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Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля - РИА Новости, 16.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220516/kurs-1788837486.html
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля - РИА Новости, 16.05.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля
Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:14
2022-05-16T16:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
доллар
курс доллара
евро
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник.Как следует из данных ЦБ, американская валюта дешевеет на 33,54 копейки — до 63,4445 рубля, тогда как европейская дорожает на 2,27 копейки — до 65,8166 рубля.С недавнего времени официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Тем не менее с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, но для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, курс доллара, евро, рубль, курс рубля, валюта, динамика курсов валют
16:14 16.05.2022 (обновлено: 16:31 16.05.2022)
 
Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля

Официальный курс доллара на 17 мая составит 63,44 рубля, евро — 65,82 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник.
Как следует из данных ЦБ, американская валюта дешевеет на 33,54 копейки — до 63,4445 рубля, тогда как европейская дорожает на 2,27 копейки — до 65,8166 рубля.
С недавнего времени официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.
В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Тем не менее с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, но для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаДолларКурс доллараевроРубльКурс рубляВалютаДинамика курсов валют
 
 
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