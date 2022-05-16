https://ria.ru/20220516/kurs-1788837486.html

Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля - РИА Новости, 16.05.2022

Официальный курс доллара на вторник составил 63,4 рубля

Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:14

2022-05-16T16:14

2022-05-16T16:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

доллар

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евро

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник.Как следует из данных ЦБ, американская валюта дешевеет на 33,54 копейки — до 63,4445 рубля, тогда как европейская дорожает на 2,27 копейки — до 65,8166 рубля.С недавнего времени официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Тем не менее с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, но для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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