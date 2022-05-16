https://ria.ru/20220516/kurs-1788828422.html
Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост к доллару и евро - РИА Новости, 16.05.2022
Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль во второй половине дня усилил рост к доллару и евро: американская валюта опустилась ниже 63 рублей, а европейская - снизилась в район 65 рублей, следует... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:57
2022-05-16T15:57
2022-05-16T15:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль во второй половине дня усилил рост к доллару и евро: американская валюта опустилась ниже 63 рублей, а европейская - снизилась в район 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижается на 1,66 рубля, до 62,89 рубля, евро - на 1,93 рубля, до 65,22 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Рубль усилил рост к доллару и евро
Доллар опустился ниже 63 рублей, евро торгуется в районе 65 рублей