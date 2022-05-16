https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788758002.html
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19
Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:35
2022-05-16T11:35
2022-05-16T11:35
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 5 379 человек, это на 13,2% меньше по сравнению с 15 мая."Выявлено 4 543 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 89 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 16 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1127 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788346812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 4543 новых случая COVID-19, умерли 89 человек