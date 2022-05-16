https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788758002.html

В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19

Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:35

2022-05-16T11:35

2022-05-16T11:35

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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коронавирусы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 5 379 человек, это на 13,2% меньше по сравнению с 15 мая."Выявлено 4 543 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 89 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 16 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1127 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.

https://ria.ru/20220513/immunitet-1788346812.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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