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В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788758002.html
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19
Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:35
2022-05-16T11:35
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 5 379 человек, это на 13,2% меньше по сравнению с 15 мая."Выявлено 4 543 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 89 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 16 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1127 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия
11:35 16.05.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 4543 новых случая COVID-19, умерли 89 человек

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 5 379 человек, это на 13,2% меньше по сравнению с 15 мая.
Молодой человек в медицинской маске выходит со станции метро Белорусская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 15:17Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента
"Выявлено 4 543 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 89 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 16 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1127 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,2%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.
 
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