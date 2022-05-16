https://ria.ru/20220516/komanduyuschiy-1788713818.html

Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины

Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины - РИА Новости, 16.05.2022

Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины

Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T00:45

2022-05-16T00:45

2022-05-16T00:45

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии."Назначить генера-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориального обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.Как сообщает украинское издание Страна.ua, ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. По данным издания, Танцюра до назначения был начальником штаба Сухопутных войск Украины, в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788562458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины