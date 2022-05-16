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Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины - РИА Новости, 16.05.2022
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Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины
Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины - РИА Новости, 16.05.2022
Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины
Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T00:45
2022-05-16T00:45
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии."Назначить генера-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориального обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.Как сообщает украинское издание Страна.ua, ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. По данным издания, Танцюра до назначения был начальником штаба Сухопутных войск Украины, в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
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в мире, украина, вооруженные силы украины
00:45 16.05.2022
 
Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны Украины

Владимир Зеленский назначил Игоря Танцюру командующим силами территориальной обороны ВСУ

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии.
"Назначить генера-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориального обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
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Как сообщает украинское издание Страна.ua, ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. По данным издания, Танцюра до назначения был начальником штаба Сухопутных войск Украины, в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
 
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