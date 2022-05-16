https://ria.ru/20220516/khabarovsk-1788718798.html

В Хабаровске "заминировали" все школы

В Хабаровске "заминировали" все школы - РИА Новости, 16.05.2022

В Хабаровске "заминировали" все школы

Все школы и детсады Хабаровска эвакуируют после сообщения о "минировании" зданий, сообщает городская администрация. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T03:56

2022-05-16T03:56

2022-05-16T03:56

происшествия

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Все школы и детсады Хабаровска эвакуируют после сообщения о "минировании" зданий, сообщает городская администрация.С начала года это уже 18-й случай, когда школы массово эвакуируют. До этого электронные письма с угрозами о якобы "заложенных взрывных устройствах" также поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Впервые в апреле "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение, как и в других случаях, оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786932908.html

хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, россия