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В Хабаровске "заминировали" все школы - РИА Новости, 16.05.2022
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В Хабаровске "заминировали" все школы
В Хабаровске "заминировали" все школы - РИА Новости, 16.05.2022
В Хабаровске "заминировали" все школы
Все школы и детсады Хабаровска эвакуируют после сообщения о "минировании" зданий, сообщает городская администрация. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T03:56
2022-05-16T03:56
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Все школы и детсады Хабаровска эвакуируют после сообщения о "минировании" зданий, сообщает городская администрация.С начала года это уже 18-й случай, когда школы массово эвакуируют. До этого электронные письма с угрозами о якобы "заложенных взрывных устройствах" также поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Впервые в апреле "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение, как и в других случаях, оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20220505/minirovanie-1786932908.html
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происшествия, хабаровск, россия
03:56 16.05.2022
 
В Хабаровске "заминировали" все школы

В Хабаровске снова "заминировали" все школы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Все школы и детсады Хабаровска эвакуируют после сообщения о "минировании" зданий, сообщает городская администрация.
"И снова все школы Хабаровска заминированы. В образовательные учреждения выехали службы экстренного реагирования. Образовательный процесс продолжится сразу после осмотра зданий специалистами. Также поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве во всех дошкольных учреждениях. Дети покидают здания, находятся под присмотром педагогов", - говорится в сообщении.
С начала года это уже 18-й случай, когда школы массово эвакуируют. До этого электронные письма с угрозами о якобы "заложенных взрывных устройствах" также поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Впервые в апреле "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение, как и в других случаях, оказалось ложным.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы до пяти лет.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 10:54
Администрацию Курской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"
 
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