В Хабаровске "заминировали" все школы
В Хабаровске снова "заминировали" все школы
Полицейский автомобиль . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Все школы и детсады Хабаровска эвакуируют после сообщения о "минировании" зданий, сообщает городская администрация.
"И снова все школы Хабаровска заминированы. В образовательные учреждения выехали службы экстренного реагирования. Образовательный процесс продолжится сразу после осмотра зданий специалистами. Также поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве во всех дошкольных учреждениях. Дети покидают здания, находятся под присмотром педагогов", - говорится в сообщении.
С начала года это уже 18-й случай, когда школы массово эвакуируют. До этого электронные письма с угрозами о якобы "заложенных взрывных устройствах" также поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Впервые в апреле "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение, как и в других случаях, оказалось ложным.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы до пяти лет.