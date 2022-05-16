https://ria.ru/20220516/istoriya-1788824700.html

Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории

Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории - РИА Новости, 16.05.2022

Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории

Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:33

2022-05-16T15:33

2022-05-16T16:46

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ."Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - говорится в тексте документа.Кроме того, лидеры стран отметили, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.

https://ria.ru/20211014/falsifikatsiya-1754594233.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одкб, москва