https://ria.ru/20220516/istoriya-1788824700.html
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории - РИА Новости, 16.05.2022
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории
Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:33
2022-05-16T15:33
2022-05-16T16:46
в мире
одкб
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788810111_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_995657b52c4f497b33b3bb139836cee0.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ."Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - говорится в тексте документа.Кроме того, лидеры стран отметили, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.
https://ria.ru/20211014/falsifikatsiya-1754594233.html
https://ria.ru/20220120/geroizatsiya-1768807844.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788810111_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1db92c503db912e6ae1e55e506111b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, москва
15:33 16.05.2022 (обновлено: 16:46 16.05.2022)
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории, связанных с противодействием нацизму
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии, говорится в совместном заявлении
стран-участниц организации.
В понедельник в Москве
состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ
.
"Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - говорится в тексте документа.
"Чтим память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, осуждаем проявления "войны" с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников. Выражаем серьезную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом", - говорится в опубликованном документе.
Кроме того, лидеры стран отметили, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.