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Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории - РИА Новости, 16.05.2022
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Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории - РИА Новости, 16.05.2022
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории
Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:33
2022-05-16T16:46
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ."Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - говорится в тексте документа.Кроме того, лидеры стран отметили, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.
https://ria.ru/20211014/falsifikatsiya-1754594233.html
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в мире, одкб, москва
15:33 16.05.2022 (обновлено: 16:46 16.05.2022)
 
Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории

Страны ОДКБ осудили попытки фальсификации истории, связанных с противодействием нацизму

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны ОДКБ осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, продолжат противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации.
В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.
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"Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - говорится в тексте документа.
"Чтим память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, осуждаем проявления "войны" с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников. Выражаем серьезную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом", - говорится в опубликованном документе.
Кроме того, лидеры стран отметили, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.
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