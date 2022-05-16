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Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788907990.html
Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 16.05.2022
Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
Россия передала на Украину уже более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:41
2022-05-16T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
донецкая народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия передала на Украину уже более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 437,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 017 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за прошедшие сутки проведены три гуманитарные акции в Харьковской и Запорожской областях, мирному населению передали 113 тонн гуманитарной помощи."16 мая 2022 года проводятся четыре гуманитарных акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 155 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220516/medikamenty-1788809960.html
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в мире, украина, запорожская область, донецкая народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
21:41 16.05.2022
 
Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия передала на Украину уже более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области
Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости
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Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия передала на Украину уже более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 437,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 017 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что за прошедшие сутки проведены три гуманитарные акции в Харьковской и Запорожской областях, мирному населению передали 113 тонн гуманитарной помощи.
"16 мая 2022 года проводятся четыре гуманитарных акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 155 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы Украины
 
 
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