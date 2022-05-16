https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788907990.html

Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 16.05.2022

Россия передала на Украину более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия передала на Украину уже более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T21:41

2022-05-16T21:41

2022-05-16T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

донецкая народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия передала на Украину уже более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 437,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 017 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за прошедшие сутки проведены три гуманитарные акции в Харьковской и Запорожской областях, мирному населению передали 113 тонн гуманитарной помощи."16 мая 2022 года проводятся четыре гуманитарных акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 155 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220516/medikamenty-1788809960.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, запорожская область, донецкая народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины