https://ria.ru/20220516/goszakupki-1788801554.html

Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок

Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок - РИА Новости, 16.05.2022

Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок

России необходимо наращивать конкуренцию в сфере госзакупок, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:24

2022-05-16T14:24

2022-05-16T14:24

экономика

россия

госдума рф

алексей кудрин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России необходимо наращивать конкуренцию в сфере госзакупок, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Нам нужно возвращаться к увеличению конкуренции в закупках, которая повлияет, бесспорно, на экономию, на эффективность закупок", - заявил Кудрин журналистам по итогам встречи с депутатами фракции "Новые люди". Он отметил, что сейчас закупки более чем на 75% осуществляются у единственного поставщика.Власти РФ в текущем году снизили требования к процедурам заключения госконтрактов, чтобы подержать участников закупок и поставщиков в условиях санкций. В частности, были упрощены многие закупочные процедуры, расширены возможности заключения контракта с единственным поставщиком, а также возможности для изменения условий контрактов и случаи аннулирования штрафов для поставщиков.Кудрин добавил также, что Счетная палата намерена продолжить взаимодействие с депутатами по вопросам уже спланированных проверок. Он пообещал провести несколько дискуссий в текущем году, которые помогут получить обратную связь на проведенные аудиторами проверки.Глава Счетной палаты на текущей неделе проводит серию встреч с фракциями Госдумы по отчету о работе ведомства за 2021 год.

https://ria.ru/20220416/goszakupki-1783876711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф, алексей кудрин