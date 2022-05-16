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Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок - РИА Новости, 16.05.2022
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Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок
Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок - РИА Новости, 16.05.2022
Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок
России необходимо наращивать конкуренцию в сфере госзакупок, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:24
2022-05-16T14:24
экономика
россия
госдума рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России необходимо наращивать конкуренцию в сфере госзакупок, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Нам нужно возвращаться к увеличению конкуренции в закупках, которая повлияет, бесспорно, на экономию, на эффективность закупок", - заявил Кудрин журналистам по итогам встречи с депутатами фракции "Новые люди". Он отметил, что сейчас закупки более чем на 75% осуществляются у единственного поставщика.Власти РФ в текущем году снизили требования к процедурам заключения госконтрактов, чтобы подержать участников закупок и поставщиков в условиях санкций. В частности, были упрощены многие закупочные процедуры, расширены возможности заключения контракта с единственным поставщиком, а также возможности для изменения условий контрактов и случаи аннулирования штрафов для поставщиков.Кудрин добавил также, что Счетная палата намерена продолжить взаимодействие с депутатами по вопросам уже спланированных проверок. Он пообещал провести несколько дискуссий в текущем году, которые помогут получить обратную связь на проведенные аудиторами проверки.Глава Счетной палаты на текущей неделе проводит серию встреч с фракциями Госдумы по отчету о работе ведомства за 2021 год.
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экономика, россия, госдума рф, алексей кудрин
14:24 16.05.2022
 
Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок

Глава Счетной палаты Кудрин призвал наращивать конкуренцию в сфере госзакупок

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России необходимо наращивать конкуренцию в сфере госзакупок, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Нам нужно возвращаться к увеличению конкуренции в закупках, которая повлияет, бесспорно, на экономию, на эффективность закупок", - заявил Кудрин журналистам по итогам встречи с депутатами фракции "Новые люди". Он отметил, что сейчас закупки более чем на 75% осуществляются у единственного поставщика.
Власти РФ в текущем году снизили требования к процедурам заключения госконтрактов, чтобы подержать участников закупок и поставщиков в условиях санкций. В частности, были упрощены многие закупочные процедуры, расширены возможности заключения контракта с единственным поставщиком, а также возможности для изменения условий контрактов и случаи аннулирования штрафов для поставщиков.
Кудрин добавил также, что Счетная палата намерена продолжить взаимодействие с депутатами по вопросам уже спланированных проверок. Он пообещал провести несколько дискуссий в текущем году, которые помогут получить обратную связь на проведенные аудиторами проверки.
Глава Счетной палаты на текущей неделе проводит серию встреч с фракциями Госдумы по отчету о работе ведомства за 2021 год.
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ЭкономикаРоссияГосдума РФАлексей Кудрин
 
 
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