https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788825424.html

Folha: вступление Финляндии в НАТО разделит мир на два лагеря

Folha: вступление Финляндии в НАТО разделит мир на два лагеря - РИА Новости, 16.05.2022

Folha: вступление Финляндии в НАТО разделит мир на два лагеря

Западные страны разделились во мнении относительно России, и присоединение Финляндии к НАТО приведет только к отрицательным последствиям. Такое мнение в статье... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:35

2022-05-16T15:35

2022-05-16T15:35

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Западные страны разделились во мнении относительно России, и присоединение Финляндии к НАТО приведет только к отрицательным последствиям. Такое мнение в статье для бразильской газеты Folha высказал специалист по международным отношениям, аналитик Матиас Аленкастру.На Западе существуют две точки зрения относительно решения украинского кризиса: первая, продвигаемая США и Британией, предполагает ослабление России, вторая, которой придерживаются Франция и Германия, основана на диалоге с Кремлем, начал автор."Новость о заявке Финляндии о вступлении в НАТО станет определяющим фактором в формулировании позиции Запада по России", — написал Аленкастру.Он отметил, что Финляндия долгое время придерживалась нейтралитета, что обеспечивало ей автономию и стабильность в годы холодной войны. Однако с 2017 года поддержка идеи о вступлении в НАТО в стране выросла с 21% до 76%."При этом возможное вступление Финляндии в НАТО — это катастрофа для тех, кто выступает за быстрое разрешение конфликта", — заявил аналитик.Присоединение Хельсинки к альянсу автор назвал победой воинственной линии Вашингтона и Лондона. Еще одно последствие — вступление в блок Грузии и Молдавии. Таким образом, укрепится тезис об окружении России НАТО.Аленкастру выразил уверенность, что сейчас есть условия для мирного разрешения украинского кризиса, однако вступление Финляндии в организацию может уничтожить эту возможность.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг и постпред США Джулианн Смит поддержали эту идею. В воскресенье обе страны объявили о подаче заявки на членство в альянсе. В Стокгольме и Хельсинки приняли решение на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение обращений пройдет в ускоренном порядке.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Дмитрий Песков ранее говорил, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, финляндия, россия, нато, сша