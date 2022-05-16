https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788855791.html
Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания
Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания - РИА Новости, 16.05.2022
Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания
Украинская певица, член жюри от Украины на "Евровидении" Ирина Федишин заявила, что на конкурсе был сбой в системе оценивания, из-за чего были неправильно... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:19
2022-05-16T17:19
2022-05-16T17:20
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская певица, член жюри от Украины на "Евровидении" Ирина Федишин заявила, что на конкурсе был сбой в системе оценивания, из-за чего были неправильно выставлены баллы для Польши.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что после конкурса жители страны стали осуждать членов жюри от Украины, которые поставили Польше 0 баллов, в то время как эта страна оказывает Украине активную поддержку."Только что до меня дошла информация что система оценивания дала сбой и неправильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов", - написала она в Instagram*.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение 2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788794501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, польша, россия, евровидение, в мире, шоу-бизнес
17:19 16.05.2022 (обновлено: 17:20 16.05.2022)
Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания
Член жюри от Украины на Евровидении Ирина Федишин заявила о сбое в системе оценивания