https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788855791.html

Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания

Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания - РИА Новости, 16.05.2022

Член жюри от Украины на Евровидении заявила о сбое в системе оценивания

Украинская певица, член жюри от Украины на "Евровидении" Ирина Федишин заявила, что на конкурсе был сбой в системе оценивания, из-за чего были неправильно... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:19

2022-05-16T17:19

2022-05-16T17:20

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинская певица, член жюри от Украины на "Евровидении" Ирина Федишин заявила, что на конкурсе был сбой в системе оценивания, из-за чего были неправильно выставлены баллы для Польши.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что после конкурса жители страны стали осуждать членов жюри от Украины, которые поставили Польше 0 баллов, в то время как эта страна оказывает Украине активную поддержку."Только что до меня дошла информация что система оценивания дала сбой и неправильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов", - написала она в Instagram*.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение 2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788794501.html

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788711269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, польша, россия, евровидение, в мире, шоу-бизнес