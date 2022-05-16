https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788794501.html

Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования

Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования - РИА Новости, 16.05.2022

Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования

Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:54

2022-05-16T13:54

2022-05-16T13:54

шоубиз

азербайджан

украина

баку

евровидение

в мире

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788680260_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc37a464f95917aa3362857b0bc46134.jpg

БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить результаты голосования страны от ее имени.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение 2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. В прямом эфире было заявлено, что 12 баллов от Азербайджана получает Великобритания, а другие баллы распределились следующим образом: Италия – 10 баллов, Швеция – 8 баллов, Португалия – 7 баллов, Украина – 6 баллов, Испания – 5 баллов, Нидерланды – 4 балла, Греция – 3 балла, Польша – 2 балла и Франция – 1 балл. Позже ведущая Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал максимальные 12 баллов Украине, а не ВеликобританииПроизошедшее в ходе финала песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после него решения были с сожалением встречены в Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана. "У нас не было никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире… Мы не предоставили организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения", - говорится в заявлении ОТВ, распространенном в понедельник.В телерадиокомпании заявили, что направили организаторам конкурса список стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было присуждено Украине. В ответ организаторы конкурса "настойчиво просили представителей Общественной телерадиокомпании огласить другие результаты в конце финального шоу, не приводя при этом никаких оснований".Далее в заявлении отмечается, что во время трансляции представитель Общественной телерадиокомпании был полностью готов огласить результаты голосования жюри в Азербайджане, однако организаторы конкурса не вышли на связь с Баку, а объявили свои результаты от имени страны. В качестве причины были названы технические проблемы."Мы ждем официального ответа на этот вопрос и в зависимости от него планируем предпринять следующие шаги. Надеемся, что возникшая ситуация скоро разрешится в условиях соблюдения принципа справедливости", - добавили в телерадиокомпании.

https://ria.ru/20220516/makhinatsii-1788719855.html

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788680071.html

азербайджан

украина

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, украина, баку, евровидение, в мире, шоу-бизнес