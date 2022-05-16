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Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования - РИА Новости, 16.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788794501.html
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования - РИА Новости, 16.05.2022
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования
Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
шоубиз
азербайджан
украина
баку
евровидение
в мире
шоу-бизнес
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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить результаты голосования страны от ее имени.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение 2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. В прямом эфире было заявлено, что 12 баллов от Азербайджана получает Великобритания, а другие баллы распределились следующим образом: Италия – 10 баллов, Швеция – 8 баллов, Португалия – 7 баллов, Украина – 6 баллов, Испания – 5 баллов, Нидерланды – 4 балла, Греция – 3 балла, Польша – 2 балла и Франция – 1 балл. Позже ведущая Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал максимальные 12 баллов Украине, а не ВеликобританииПроизошедшее в ходе финала песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после него решения были с сожалением встречены в Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана. "У нас не было никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире… Мы не предоставили организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения", - говорится в заявлении ОТВ, распространенном в понедельник.В телерадиокомпании заявили, что направили организаторам конкурса список стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было присуждено Украине. В ответ организаторы конкурса "настойчиво просили представителей Общественной телерадиокомпании огласить другие результаты в конце финального шоу, не приводя при этом никаких оснований".Далее в заявлении отмечается, что во время трансляции представитель Общественной телерадиокомпании был полностью готов огласить результаты голосования жюри в Азербайджане, однако организаторы конкурса не вышли на связь с Баку, а объявили свои результаты от имени страны. В качестве причины были названы технические проблемы."Мы ждем официального ответа на этот вопрос и в зависимости от него планируем предпринять следующие шаги. Надеемся, что возникшая ситуация скоро разрешится в условиях соблюдения принципа справедливости", - добавили в телерадиокомпании.
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азербайджан, украина, баку, евровидение, в мире, шоу-бизнес
13:54 16.05.2022
 
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования

Баку не давал оргкомитету Евровидения права огласить итоги голосования от своего имени

© AP Photo / Luca BrunoФинал конкурса песни "Евровидение-2022" в Турине
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Финал конкурса песни "Евровидение-2022" в Турине. Архивное фото
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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить результаты голосования страны от ее имени.
Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение 2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. В прямом эфире было заявлено, что 12 баллов от Азербайджана получает Великобритания, а другие баллы распределились следующим образом: Италия – 10 баллов, Швеция – 8 баллов, Португалия – 7 баллов, Украина – 6 баллов, Испания – 5 баллов, Нидерланды – 4 балла, Греция – 3 балла, Польша – 2 балла и Франция – 1 балл. Позже ведущая Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал максимальные 12 баллов Украине, а не Великобритании
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
04:53Шоубиз
Организаторов Евровидения-2022 обвинили в подмене оценок
Произошедшее в ходе финала песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после него решения были с сожалением встречены в Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана. "У нас не было никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире… Мы не предоставили организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения", - говорится в заявлении ОТВ, распространенном в понедельник.
В телерадиокомпании заявили, что направили организаторам конкурса список стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было присуждено Украине. В ответ организаторы конкурса "настойчиво просили представителей Общественной телерадиокомпании огласить другие результаты в конце финального шоу, не приводя при этом никаких оснований".
"Мы решительно отклонили этот запрос. Организаторам сразу же было отправлено официальное письмо, в котором говорилось, что в прямом эфире мы объявим не результаты, полученные от них, а голоса нашего жюри, а также предадим огласке данный вопрос. Только после этого нам сообщили о некоторой "странности", связанной с голосами шести стран, в том числе Азербайджана, во время полуфинального этапа в четверг. Отметим, что с четверга и вплоть до окончания финала в субботу нам не предоставили никакой информации относительно этой "странности", какие-либо "доказательства" до сих пор не представлены", - подчеркнули в ОТВ.
Далее в заявлении отмечается, что во время трансляции представитель Общественной телерадиокомпании был полностью готов огласить результаты голосования жюри в Азербайджане, однако организаторы конкурса не вышли на связь с Баку, а объявили свои результаты от имени страны. В качестве причины были названы технические проблемы.
"Мы ждем официального ответа на этот вопрос и в зависимости от него планируем предпринять следующие шаги. Надеемся, что возникшая ситуация скоро разрешится в условиях соблюдения принципа справедливости", - добавили в телерадиокомпании.
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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