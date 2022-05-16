https://ria.ru/20220516/evrovidenie-1788794501.html
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования - РИА Новости, 16.05.2022
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования
Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
шоубиз
азербайджан
украина
баку
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шоу-бизнес
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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить результаты голосования страны от ее имени.Прошедший 14 мая в Турине международный песенный конкурс "Евровидение 2022" завершился победой Украины, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. В прямом эфире было заявлено, что 12 баллов от Азербайджана получает Великобритания, а другие баллы распределились следующим образом: Италия – 10 баллов, Швеция – 8 баллов, Португалия – 7 баллов, Украина – 6 баллов, Испания – 5 баллов, Нидерланды – 4 балла, Греция – 3 балла, Польша – 2 балла и Франция – 1 балл. Позже ведущая Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал максимальные 12 баллов Украине, а не ВеликобританииПроизошедшее в ходе финала песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после него решения были с сожалением встречены в Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана. "У нас не было никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире… Мы не предоставили организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения", - говорится в заявлении ОТВ, распространенном в понедельник.В телерадиокомпании заявили, что направили организаторам конкурса список стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было присуждено Украине. В ответ организаторы конкурса "настойчиво просили представителей Общественной телерадиокомпании огласить другие результаты в конце финального шоу, не приводя при этом никаких оснований".Далее в заявлении отмечается, что во время трансляции представитель Общественной телерадиокомпании был полностью готов огласить результаты голосования жюри в Азербайджане, однако организаторы конкурса не вышли на связь с Баку, а объявили свои результаты от имени страны. В качестве причины были названы технические проблемы."Мы ждем официального ответа на этот вопрос и в зависимости от него планируем предпринять следующие шаги. Надеемся, что возникшая ситуация скоро разрешится в условиях соблюдения принципа справедливости", - добавили в телерадиокомпании.
https://ria.ru/20220516/makhinatsii-1788719855.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, украина, баку, евровидение, в мире, шоу-бизнес
Баку не давал Евровидению права огласить итоги своего голосования
Баку не давал оргкомитету Евровидения права огласить итоги голосования от своего имени
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана опровергло информацию о том, что Баку предоставил организаторам песенного конкурса "Евровидение 2022" право объявить результаты голосования страны от ее имени.
Прошедший 14 мая в Турине
международный песенный конкурс "Евровидение 2022" завершился победой Украины
, набравшей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей 631 балл. В прямом эфире было заявлено, что 12 баллов от Азербайджана
получает Великобритания
, а другие баллы распределились следующим образом: Италия
– 10 баллов, Швеция
– 8 баллов, Португалия
– 7 баллов, Украина – 6 баллов, Испания
– 5 баллов, Нидерланды
– 4 балла, Греция
– 3 балла, Польша
– 2 балла и Франция
– 1 балл. Позже ведущая Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал максимальные 12 баллов Украине, а не Великобритании
Произошедшее в ходе финала песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после него решения были с сожалением встречены в Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана. "У нас не было никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире… Мы не предоставили организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения", - говорится в заявлении ОТВ, распространенном в понедельник.
В телерадиокомпании заявили, что направили организаторам конкурса список стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было присуждено Украине. В ответ организаторы конкурса "настойчиво просили представителей Общественной телерадиокомпании огласить другие результаты в конце финального шоу, не приводя при этом никаких оснований".
"Мы решительно отклонили этот запрос. Организаторам сразу же было отправлено официальное письмо, в котором говорилось, что в прямом эфире мы объявим не результаты, полученные от них, а голоса нашего жюри, а также предадим огласке данный вопрос. Только после этого нам сообщили о некоторой "странности", связанной с голосами шести стран, в том числе Азербайджана, во время полуфинального этапа в четверг. Отметим, что с четверга и вплоть до окончания финала в субботу нам не предоставили никакой информации относительно этой "странности", какие-либо "доказательства" до сих пор не представлены", - подчеркнули в ОТВ.
Далее в заявлении отмечается, что во время трансляции представитель Общественной телерадиокомпании был полностью готов огласить результаты голосования жюри в Азербайджане, однако организаторы конкурса не вышли на связь с Баку
, а объявили свои результаты от имени страны. В качестве причины были названы технические проблемы.
"Мы ждем официального ответа на этот вопрос и в зависимости от него планируем предпринять следующие шаги. Надеемся, что возникшая ситуация скоро разрешится в условиях соблюдения принципа справедливости", - добавили в телерадиокомпании.