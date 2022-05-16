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Швеция и Финляндия отказались экстрадировать в Турцию 33 человека - РИА Новости, 16.05.2022
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Швеция и Финляндия отказались экстрадировать в Турцию 33 человека
Швеция и Финляндия отказались экстрадировать в Турцию 33 человека - РИА Новости, 16.05.2022
Швеция и Финляндия отказались экстрадировать в Турцию 33 человека
Швеция и Финляндия, которые начали процесс по вступлению в НАТО, не выдали ни одного из 33 человек, являющихся членами запрещенных в Турции организаций FETO и... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:11
2022-05-16T14:28
в мире
мевлют чавушоглу
фетхуллах гюлен
магдалена андерссон
швеция
финляндия
турция
feto
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Швеция и Финляндия, которые начали процесс по вступлению в НАТО, не выдали ни одного из 33 человек, являющихся членами запрещенных в Турции организаций FETO и Рабочей партии Курдистана (РПК), экстрадиции которых запросила Турция, передает Гостелеканал TRT Haber.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, говорил ранее президент Тайип Эрдоган. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по вопросам, беспокоящим Анкару."Швеция и Финляндия, которые хотят стать членами НАТО, не выдают Турции террористов из террористической организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и РПК. Турция начала процесс экстрадиции 12 человек из Финляндии, шесть из которых являются членами FETO и шесть из которых связаны с РПК, и 21 человек из Швеции, 10 из которых в FETO и 11 из которых в РПК. Обе страны не ответили положительно ни на один из 33 запросов об экстрадиции, сделанных в соответствии с судебными решениями и доказательствами", - передает телеканал.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220514/turtsiya-1788546859.html
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в мире, мевлют чавушоглу, фетхуллах гюлен, магдалена андерссон, швеция, финляндия, турция, feto, нато
14:11 16.05.2022 (обновлено: 14:28 16.05.2022)
 
Швеция и Финляндия отказались экстрадировать в Турцию 33 человека

Желающие вступить в НАТО Швеция и Финляндия отказались экстрадировать в Турцию 33 человека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Швеция и Финляндия, которые начали процесс по вступлению в НАТО, не выдали ни одного из 33 человек, являющихся членами запрещенных в Турции организаций FETO и Рабочей партии Курдистана (РПК), экстрадиции которых запросила Турция, передает Гостелеканал TRT Haber.
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, говорил ранее президент Тайип Эрдоган. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по вопросам, беспокоящим Анкару.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 16:32
В Турции прокомментировали возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
"Швеция и Финляндия, которые хотят стать членами НАТО, не выдают Турции террористов из террористической организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и РПК. Турция начала процесс экстрадиции 12 человек из Финляндии, шесть из которых являются членами FETO и шесть из которых связаны с РПК, и 21 человек из Швеции, 10 из которых в FETO и 11 из которых в РПК. Обе страны не ответили положительно ни на один из 33 запросов об экстрадиции, сделанных в соответствии с судебными решениями и доказательствами", - передает телеканал.
В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:39
Столтенберг уверен, что НАТО договорится с Турцией по Финляндии и Швеции
 
В миреМевлют ЧавушоглуФетхуллах ГюленМагдалена АндерссонШвецияФинляндияТурцияFETOНАТО
 
 
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