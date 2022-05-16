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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 16.05.2022
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 16.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 11.20 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:05
2022-05-16T12:05
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:11:20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/dnr-1788731229.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
12:05 16.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:11:20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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