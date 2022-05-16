https://ria.ru/20220516/deti-1788845448.html
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени - РИА Новости, 16.05.2022
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени
Дети ветеранов боевых действий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут бесплатно отдыхать в центре "Большой Тараскуль" в Тюмени, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:42
2022-05-16T16:42
2022-05-16T16:42
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
ямал
тюмень
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Дети ветеранов боевых действий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут бесплатно отдыхать в центре "Большой Тараскуль" в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале определена дополнительная категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре "Большой Тараскуль" в Тюмени. Это дети ветеранов боевых действий от трех до 18 лет", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения внесены в постановление по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова."Поддержка семей с детьми – одно из важных направлений в округе. В этот раз было принято решение расширить перечень льготников для отдыха в здравнице. Нововведение позволит еще больше поддержать семьи военнослужащих", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.Также право на бесплатное оздоровление имеют дети от трех до 18 лет из многодетных семей, с инвалидностью и состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях Ямала, а также их сопровождающие. В путевку включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание.Запись на отдых осуществляется через систему онлайн-бронирования на сайте центра "Большой Тараскуль". При наличии свободных мест оздоровиться в этом году можно, подав заявку на платформе. Для отдыха в 2023 году бронь откроется 1 сентября. Сегодня здравницу уже посетили 330 ямальцев, в том числе дети и взрослые, в прошлом году – около 800 человек, уточняют власти.
https://ria.ru/20220506/dorogi-1787252549.html
https://ria.ru/20220506/avans-1787251112.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий артюхов, ямал, тюмень, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени