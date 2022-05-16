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Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени - РИА Новости, 16.05.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220516/deti-1788845448.html
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени - РИА Новости, 16.05.2022
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени
Дети ветеранов боевых действий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут бесплатно отдыхать в центре "Большой Тараскуль" в Тюмени, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:42
2022-05-16T16:42
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
ямал
тюмень
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Дети ветеранов боевых действий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут бесплатно отдыхать в центре "Большой Тараскуль" в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале определена дополнительная категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре "Большой Тараскуль" в Тюмени. Это дети ветеранов боевых действий от трех до 18 лет", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения внесены в постановление по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова."Поддержка семей с детьми – одно из важных направлений в округе. В этот раз было принято решение расширить перечень льготников для отдыха в здравнице. Нововведение позволит еще больше поддержать семьи военнослужащих", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.Также право на бесплатное оздоровление имеют дети от трех до 18 лет из многодетных семей, с инвалидностью и состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях Ямала, а также их сопровождающие. В путевку включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание.Запись на отдых осуществляется через систему онлайн-бронирования на сайте центра "Большой Тараскуль". При наличии свободных мест оздоровиться в этом году можно, подав заявку на платформе. Для отдыха в 2023 году бронь откроется 1 сентября. Сегодня здравницу уже посетили 330 ямальцев, в том числе дети и взрослые, в прошлом году – около 800 человек, уточняют власти.
https://ria.ru/20220506/dorogi-1787252549.html
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общество, дмитрий артюхов, ямал, тюмень, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
16:42 16.05.2022
 
Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени

Дети ветеранов боевых действий из ЯНАО могут бесплатно отдыхать в Тюмени

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Дети ветеранов боевых действий из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут бесплатно отдыхать в центре "Большой Тараскуль" в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале определена дополнительная категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре "Большой Тараскуль" в Тюмени. Это дети ветеранов боевых действий от трех до 18 лет", - говорится в сообщении.
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Соответствующие изменения внесены в постановление по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
"Поддержка семей с детьми – одно из важных направлений в округе. В этот раз было принято решение расширить перечень льготников для отдыха в здравнице. Нововведение позволит еще больше поддержать семьи военнослужащих", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.
Также право на бесплатное оздоровление имеют дети от трех до 18 лет из многодетных семей, с инвалидностью и состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях Ямала, а также их сопровождающие. В путевку включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание.
Запись на отдых осуществляется через систему онлайн-бронирования на сайте центра "Большой Тараскуль". При наличии свободных мест оздоровиться в этом году можно, подав заявку на платформе. Для отдыха в 2023 году бронь откроется 1 сентября. Сегодня здравницу уже посетили 330 ямальцев, в том числе дети и взрослые, в прошлом году – около 800 человек, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДмитрий АртюховЯмалТюменьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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