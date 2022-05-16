https://ria.ru/20220516/deti-1788771867.html

Летняя оздоровительная кампания охватит не менее пяти миллионов детей

Летняя оздоровительная кампания охватит не менее пяти миллионов детей - РИА Новости, 16.05.2022

Летняя оздоровительная кампания охватит не менее пяти миллионов детей

Летняя оздоровительная кампания 2022 года планирует охватить не менее пяти миллионов школьников и задействовать 38 тысяч организаций, сообщила вице-спикер... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:30

2022-05-16T12:30

2022-05-16T13:08

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания 2022 года планирует охватить не менее пяти миллионов школьников и задействовать 38 тысяч организаций, сообщила вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова, отметив, что это на 3% больше, чем в прошлом году."Если говорить в целом о летней кампании, то в 2021 году организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 4,7 миллиона или 25% всех детей школьного возраста. В этом году планируется охватить не менее 5 миллионов школьников и будет задействовано 38 тысяч организаций. Это на 3% больше, чем годом ранее", - сказала Кузнецова на заседании комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи, добавив, что, по большому счету, ситуация с организацией детского отдыха остается прежней.Парламентарий отметила, что основная задача сейчас заключается в обеспечении полной безопасности детей и максимальном охвате их формами досуга и отдыха. В частности, "Единая Россия" предлагает создать единую площадку для сбора информации об опасных для детей местах и последующего их устранения с привлечением профильных структур. "То есть вот эти опасные места будут постоянно превращаться в безопасные, если мы будем вместе стимулировать активность местных служб... И это реально спасение жизни детей. Тысячи открытых люков. Если речь идет не о гибели, то о травмах", - пояснила Кузнецова.Также, по ее словам, партия предлагает запустить вместе с профильными ведомствами проект "Школа безопасного поведения", который будет представлять собой серию видеороликов для детей об опасных ситуациях и способах их решения с учетом географических, климатических и иных особенностей регионов.Также Кузнецова отметила необходимость совершенствования критериев оздоровительного эффекта у детей, к которым относятся рост, вес, емкость легких, мышечная масса и другие. "Сегодня есть такие интересные подходы, которые в разных регионах России разрабатываются", - уточнила она.Что касается детей, которые никуда не поедут летом, здесь важно организовать им различные формы досуга - в регионах по максимуму должны быть открыты учреждения дополнительного образования, спортивные объекты, в том числе в школах, сказала Кузнецова.Депутат, помимо этого, обратила внимание на то, что в этом году сняты ограничения по вместимости учреждений, но есть дополнительные вопросы в связи с ситуацией на Украине и в Донбассе. "Поэтому особое внимание и поддержка здесь тем регионам, которые сегодня размещают беженцев. Как правило, для этого используются имеющиеся базы, пансионаты и другие инфраструктурные учреждения, в которых организуются кампании по летнему отдыху для детей. Поэтому надо помочь регионам, которые взяли на себя эту огромную ответственность, чтобы все вопросы можно было решить максимально эффективно", - заключила она.

https://sn.ria.ru/20220516/detskiy_otdykh-1788748585.html

https://ria.ru/20220323/putevki-1779669580.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети, россия, единая россия, социальный навигатор, детские вопросы