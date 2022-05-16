https://ria.ru/20220516/demilitarizatsiya-1788714303.html

Бывший польский военный призвал "демилитаризовать" Калининград

Бывший польский военный призвал "демилитаризовать" Калининград - РИА Новости, 16.05.2022

Бывший польский военный призвал "демилитаризовать" Калининград

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев выступил с инициативой "демилитаризовать" Калининградскую область. Соответствующее заявление он... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:00

2022-05-16T01:00

2022-05-16T02:39

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев выступил с инициативой "демилитаризовать" Калининградскую область. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете DoRzeczy.pl."Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", — приводит издание слова Шереметьева.По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе."Кошмар" НАТОРоссийский Калининград представляет собой "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, заявил ранее обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф.Как отметил автор, эксклав расширяет возможности Москвы и создает "зонтик безопасности", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). По мнению Вольфа, Калининград подрывает свободу маневра Североатлантического альянса в странах Балтии и в Польше.Американские СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители США неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион — это фантазии западных аналитиков.Российский эксклав не дает покоя западным военным, экспертам и журналистам. У его границ нередко замечают беспилотники стран НАТО. Так, например, польский полковник Марек Вжосек ранее сравнил Калининградскую область с пугалом из-за размещенных там вооружений.Финско-шведские планыФинляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Расширение НАТО и специальная военная операцияВ конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html

https://ria.ru/20200319/1568868681.html

https://ria.ru/20191110/1560776000.html

россия

польша

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нато, россия, польша, калининградская область, в мире