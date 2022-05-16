01:00 16.05.2022 (обновлено: 02:39 16.05.2022)
Бывший польский военный призвал "демилитаризовать" Калининград
Бывший замминистра обороны Польши призвал "демилитаризировать" Калининград
Калининградская область. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев выступил с инициативой "демилитаризовать" Калининградскую область. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете DoRzeczy.pl.
"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", — приводит издание слова Шереметьева.
По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.
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"Кошмар" НАТО
Российский Калининград представляет собой "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, заявил ранее обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф.
Американские СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители США неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион — это фантазии западных аналитиков.
Российский эксклав не дает покоя западным военным, экспертам и журналистам. У его границ нередко замечают беспилотники стран НАТО. Так, например, польский полковник Марек Вжосек ранее сравнил Калининградскую область с пугалом из-за размещенных там вооружений.
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Финско-шведские планы
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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Расширение НАТО и специальная военная операция
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.