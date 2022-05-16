Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек
Президент США Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек
© AP Photo / Matt RourkeНа месте стрельбы в супермаркете города Буффало
© AP Photo / Matt Rourke
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит во вторник город Буффало штата Нью-Йорк, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек, сообщает Белый дом.
"Президент и первая леди посетят Буффало во вторник, 17 мая", - сообщает пресс-служба Белого дома.
Как сообщалось ранее, 18-летнего американца задержали по подозрению в стрельбе на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщали местные СМИ. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.
Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.