https://ria.ru/20220516/buffalo-1788716478.html

Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек

Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек - РИА Новости, 16.05.2022

Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек

Президент США Джо Байден посетит во вторник город Буффало штата Нью-Йорк, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек, сообщает Белый дом. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:50

2022-05-16T01:50

2022-05-16T01:50

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит во вторник город Буффало штата Нью-Йорк, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек, сообщает Белый дом.Как сообщалось ранее, 18-летнего американца задержали по подозрению в стрельбе на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщали местные СМИ. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.

https://ria.ru/20220516/pogibshiy-1788716177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша