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Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек - РИА Новости, 16.05.2022
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Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек
Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек - РИА Новости, 16.05.2022
Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек
Президент США Джо Байден посетит во вторник город Буффало штата Нью-Йорк, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек, сообщает Белый дом. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T01:50
2022-05-16T01:50
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит во вторник город Буффало штата Нью-Йорк, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек, сообщает Белый дом.Как сообщалось ранее, 18-летнего американца задержали по подозрению в стрельбе на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщали местные СМИ. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.
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в мире, сша
01:50 16.05.2022
 
Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек

Президент США Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек

© AP Photo / Matt RourkeНа месте стрельбы в супермаркете города Буффало
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит во вторник город Буффало штата Нью-Йорк, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек, сообщает Белый дом.
"Президент и первая леди посетят Буффало во вторник, 17 мая", - сообщает пресс-служба Белого дома.
Как сообщалось ранее, 18-летнего американца задержали по подозрению в стрельбе на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщали местные СМИ. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.
Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.
Сотрудник полиции в США - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
01:48
При стрельбе в американской церкви погиб один человек
 
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