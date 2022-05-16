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Биография Элизабет Борн
Биография Элизабет Борн - РИА Новости, 16.05.2022
Биография Элизабет Борн
Французский политик Элизабет Борн (Élisabeth Borne) родилась 18 апреля 1961 года в Париже (Франция). РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:19
2022-05-16T19:19
2022-05-16T19:19
справки
франция
париж
элизабет борн
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Французский политик Элизабет Борн (Élisabeth Borne) родилась 18 апреля 1961 года в Париже (Франция). Окончила Инженерный колледж, Национальную школу мостов и дорог и Политехническую школу. В 1987-1989 годах была государственным служащим в министерстве оборудования Франции.В 1989-1991 годах занимала пост генерального секретаря плана развития Парижского региона. В 1991-1992 годах была советником министра образования Лионеля Жоспена, в 1993 году – советником министра образования Жака Ланга. В 1993-1996 годах Элизабет Борн была техническим директором компании ADOMA. В 1996-1997 годах – начальник отдела железных дорог министерства оборудования Франции. В 1997-2002 годах – советник по вопросам градостроительства, оборудования, жилья, транспорта в кабинете министров Лионеля Жоспена. В 2002-2007 годах – директор по стратегии Французской национальной железнодорожной компании (SNCF), в 2007-2008 годах – директор по концессиям в строительной компании Eiffage. В 2008-2013 годах занимала пост генерального директора по городскому планированию мэрии Парижа. В 2013-2014 годах – префект региона Пуату-Шарант. Стала первой женщиной на этом посту. В 2014 году начала работать в министерстве экологии Франции. В 2014-2015 годах возглавляла аппарат министра экологии Сеголен Руаяль. В 2015-2017 годах была главным исполнительным директором RATP (государственная структура, управляющая общественным транспортом Парижа и его пригородов). С мая 2017 года по июль 2019 года Элизабет Борн занимала пост министра транспорта при министре комплексных экологических преобразований. В июле 2019 года была назначена министром экологии, в июле 2020 года – министром труда. 16 мая 2022 года стало известно, что Элизабет Борн будет назначена новым премьером Франции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, франция, париж, элизабет борн
Французский политик Элизабет Борн (Élisabeth Borne) родилась 18 апреля 1961 года в Париже (Франция).
Окончила
Инженерный колледж, Национальную школу мостов и дорог и Политехническую школу.
В 1987-1989 годах была государственным служащим в министерстве оборудования Франции.
В 1989-1991 годах занимала пост генерального секретаря плана развития Парижского региона.
В 1991-1992 годах была советником министра образования Лионеля Жоспена, в 1993 году – советником министра образования Жака Ланга.
В 1993-1996 годах Элизабет Борн была техническим директором компании ADOMA.
В 1996-1997 годах – начальник отдела железных дорог министерства оборудования Франции.
В 1997-2002 годах – советник по вопросам градостроительства, оборудования, жилья, транспорта в кабинете министров Лионеля Жоспена.
В 2002-2007 годах – директор по стратегии Французской национальной железнодорожной компании (SNCF), в 2007-2008 годах
– директор по концессиям в строительной компании Eiffage.
В 2008-2013 годах занимала пост генерального директора по городскому планированию мэрии Парижа.
В 2013-2014 годах
– префект региона Пуату-Шарант. Стала первой женщиной на этом посту.
В 2014 году начала работать в министерстве экологии Франции. В 2014-2015 годах возглавляла аппарат министра экологии Сеголен Руаяль.
В 2015-2017 годах была главным исполнительным директором RATP (государственная структура, управляющая общественным транспортом Парижа и его пригородов).
С мая 2017 года по июль 2019 года Элизабет Борн занимала пост министра транспорта при министре комплексных экологических преобразований.
В июле 2019 года была назначена министром экологии
, в июле 2020 года – министром труда
.
16 мая 2022 года
стало известно, что Элизабет Борн будет назначена новым премьером Франции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников