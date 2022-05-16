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Воробьев: нужно уделить внимание бизнесу, работающему по франшизе - РИА Новости, 16.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220516/biznes-1788769943.html
Воробьев: нужно уделить внимание бизнесу, работающему по франшизе
Воробьев: нужно уделить внимание бизнесу, работающему по франшизе - РИА Новости, 16.05.2022
Воробьев: нужно уделить внимание бизнесу, работающему по франшизе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание малым предприятиям, которые осуществляют свою деятельность по франшизе. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:24
2022-05-16T12:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание малым предприятиям, которые осуществляют свою деятельность по франшизе.Ранее правительство Московской области разработало план "Новой экономики Подмосковья", который направлен на поддержку бизнеса."Важно смотреть, где еще нужно наше внимание, например, малому бизнесу. В регионе работает около 400 тысяч предприятий и самые устойчивые из них – те, кто работают по франшизе. Соответственно нужно и дальше оказывать им содействие и уделять внимание, проводить обучение", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:24 16.05.2022
 

Воробьев: нужно уделить внимание бизнесу, работающему по франшизе

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание малым предприятиям, которые осуществляют свою деятельность по франшизе.
Ранее правительство Московской области разработало план "Новой экономики Подмосковья", который направлен на поддержку бизнеса.
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"Важно смотреть, где еще нужно наше внимание, например, малому бизнесу. В регионе работает около 400 тысяч предприятий и самые устойчивые из них – те, кто работают по франшизе. Соответственно нужно и дальше оказывать им содействие и уделять внимание, проводить обучение", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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