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Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии - РИА Новости, 16.05.2022
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Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии
Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии - РИА Новости, 16.05.2022
Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии
На площадке Организации Объединенных Наций планируется инициировать расследование по нарушению Конвенции о запрете разработки биооружия, сообщил вице-спикер... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:32
2022-05-16T12:43
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На площадке Организации Объединенных Наций планируется инициировать расследование по нарушению Конвенции о запрете разработки биооружия, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.В ходе заседания комиссии в понедельник Косачев поблагодарил МИД за его деятельность на внешнеполитических площадках, включая США и в частности и в Нью-Йорке."Речь идет о нашей деятельности на площадке ООН, где, как мы понимаем, будет инициировано свое международное расследование в полном соответствии с 5 и 6 статьями Конвенции ООН (о запрете на разработку биооружия) и на площадке Венских переговоров по вопросам безопасности и контроля над вооружениями", - сказал политик.В ходе заседания комиссии Косачев напомнил, что очередная обзорная конференция по соблюдению конвенции была запланирована на август, предыдущая, восьмая, состоялась в 2016 году."МИД нам прояснит, насколько эти планы сохраняются, либо наши оппоненты в очередной раз и это мероприятие постараются заблокировать, либо видоизменить", - сказал он.Косачев также подчеркнул, что проблематика по соблюдению запрета о разработке биооружия очень мощно прозвучала на международном уровне, в политической сфере. "Мы видим, как одно за другим начинают государства реагировать, в том числе на официальном уровне. В том числе и США впервые, 12 мая, выступили с заявлением, попытавшись переложить ответственность на Россию", - сказал Косачев, добавив, что это обычная политика Соединенных Штатов. Но в данном случае и Вашингтону не удается сохранить позу умолчания.
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788762648.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), оон
11:32 16.05.2022 (обновлено: 12:43 16.05.2022)
 
Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии

Сенатор Косачев: Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На площадке Организации Объединенных Наций планируется инициировать расследование по нарушению Конвенции о запрете разработки биооружия, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
В ходе заседания комиссии в понедельник Косачев поблагодарил МИД за его деятельность на внешнеполитических площадках, включая США и в частности и в Нью-Йорке.
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"Речь идет о нашей деятельности на площадке ООН, где, как мы понимаем, будет инициировано свое международное расследование в полном соответствии с 5 и 6 статьями Конвенции ООН (о запрете на разработку биооружия) и на площадке Венских переговоров по вопросам безопасности и контроля над вооружениями", - сказал политик.
В ходе заседания комиссии Косачев напомнил, что очередная обзорная конференция по соблюдению конвенции была запланирована на август, предыдущая, восьмая, состоялась в 2016 году.
"МИД нам прояснит, насколько эти планы сохраняются, либо наши оппоненты в очередной раз и это мероприятие постараются заблокировать, либо видоизменить", - сказал он.
Косачев также подчеркнул, что проблематика по соблюдению запрета о разработке биооружия очень мощно прозвучала на международном уровне, в политической сфере. "Мы видим, как одно за другим начинают государства реагировать, в том числе на официальном уровне. В том числе и США впервые, 12 мая, выступили с заявлением, попытавшись переложить ответственность на Россию", - сказал Косачев, добавив, что это обычная политика Соединенных Штатов. Но в данном случае и Вашингтону не удается сохранить позу умолчания.
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