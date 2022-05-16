11:32 16.05.2022 (обновлено: 12:43 16.05.2022)
Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии
Сенатор Косачев: Россия инициирует расследование ООН нарушения конвенции о биооружии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На площадке Организации Объединенных Наций планируется инициировать расследование по нарушению Конвенции о запрете разработки биооружия, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
"Речь идет о нашей деятельности на площадке ООН, где, как мы понимаем, будет инициировано свое международное расследование в полном соответствии с 5 и 6 статьями Конвенции ООН (о запрете на разработку биооружия) и на площадке Венских переговоров по вопросам безопасности и контроля над вооружениями", - сказал политик.
В ходе заседания комиссии Косачев напомнил, что очередная обзорная конференция по соблюдению конвенции была запланирована на август, предыдущая, восьмая, состоялась в 2016 году.
"МИД нам прояснит, насколько эти планы сохраняются, либо наши оппоненты в очередной раз и это мероприятие постараются заблокировать, либо видоизменить", - сказал он.
Косачев также подчеркнул, что проблематика по соблюдению запрета о разработке биооружия очень мощно прозвучала на международном уровне, в политической сфере. "Мы видим, как одно за другим начинают государства реагировать, в том числе на официальном уровне. В том числе и США впервые, 12 мая, выступили с заявлением, попытавшись переложить ответственность на Россию", - сказал Косачев, добавив, что это обычная политика Соединенных Штатов. Но в данном случае и Вашингтону не удается сохранить позу умолчания.