https://ria.ru/20220516/biooruzhie-1788749695.html

США и Украина делились недостоверными данными по биооружию, заявила Яровая

США и Украина делились недостоверными данными по биооружию, заявила Яровая - РИА Новости, 16.05.2022

США и Украина делились недостоверными данными по биооружию, заявила Яровая

Вашингтон и Киев предоставляли недостоверную информацию в секретариат конференции по биооружию, утверждает зампред Госдумы, сопредседатель парламентской... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:49

2022-05-16T10:49

2022-05-16T15:07

ирина яровая

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вашингтон и Киев предоставляли недостоверную информацию в секретариат конференции по биооружию, утверждает зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая.Она отметила, что депутаты начали анализировать отчеты США и Украины по исполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которые те предоставляли в международный секретариат конференции — специальную организацию, созданную для контроля за исполнением КБТО."Благодаря спецоперации у нас есть возможность оценить их достоверность. <…> Установлены факты предоставления как США, так и Украиной неполной или недостоверной информации. Так, имеет место полное сокрытие в отчетах информации о биологических программах при поддержке Министерства обороны США на Украине. Во всех отчетах Украины сообщается об отсутствии национальных программ исследований и разработок в области биологической защиты", — сообщила Яровая.Депутат также утверждает, что Киев в некоторых случаях не передавал сведения о вспышках инфекционных заболеваний, что "является обязательным требованием".Кроме того, Ирина Яровая обратила внимание на то, что "не сообщалось об участии военного персонала в работе лабораторий, а также фактах пересылки биоматериалов, финансировании объектов и программ военными ведомствами".При этом, по ее словам, на сайте посольства США на Украине есть информация о том, что Пентагон реализует свои военно-биологические программы на украинской территории.По ее словам, из девяти указанных крупных центров шесть частично финансируются американским оборонным ведомством.По итогам обсуждения в нижней палате Яровая предложила поручить МИД с участием специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Минпромторга провести "глубокий анализ и сопоставление отчетов Украины и США с материалами, добытыми в результате спецоперации".Парламентарии поддержали инициативу МИД о вынесении вопроса на обсуждение в Совбезе ООН.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html

https://ria.ru/20220423/biooruzhie-1785039786.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ирина яровая, госдума рф, сша, украина