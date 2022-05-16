https://ria.ru/20220516/biooruzhie-1788749695.html
США и Украина делились недостоверными данными по биооружию, заявила Яровая
США и Украина делились недостоверными данными по биооружию, заявила Яровая - РИА Новости, 16.05.2022
США и Украина делились недостоверными данными по биооружию, заявила Яровая
Вашингтон и Киев предоставляли недостоверную информацию в секретариат конференции по биооружию, утверждает зампред Госдумы, сопредседатель парламентской... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:49
2022-05-16T10:49
2022-05-16T15:07
ирина яровая
госдума рф
сша
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вашингтон и Киев предоставляли недостоверную информацию в секретариат конференции по биооружию, утверждает зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая.Она отметила, что депутаты начали анализировать отчеты США и Украины по исполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которые те предоставляли в международный секретариат конференции — специальную организацию, созданную для контроля за исполнением КБТО."Благодаря спецоперации у нас есть возможность оценить их достоверность. <…> Установлены факты предоставления как США, так и Украиной неполной или недостоверной информации. Так, имеет место полное сокрытие в отчетах информации о биологических программах при поддержке Министерства обороны США на Украине. Во всех отчетах Украины сообщается об отсутствии национальных программ исследований и разработок в области биологической защиты", — сообщила Яровая.Депутат также утверждает, что Киев в некоторых случаях не передавал сведения о вспышках инфекционных заболеваний, что "является обязательным требованием".Кроме того, Ирина Яровая обратила внимание на то, что "не сообщалось об участии военного персонала в работе лабораторий, а также фактах пересылки биоматериалов, финансировании объектов и программ военными ведомствами".При этом, по ее словам, на сайте посольства США на Украине есть информация о том, что Пентагон реализует свои военно-биологические программы на украинской территории.По ее словам, из девяти указанных крупных центров шесть частично финансируются американским оборонным ведомством.По итогам обсуждения в нижней палате Яровая предложила поручить МИД с участием специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Минпромторга провести "глубокий анализ и сопоставление отчетов Украины и США с материалами, добытыми в результате спецоперации".Парламентарии поддержали инициативу МИД о вынесении вопроса на обсуждение в Совбезе ООН.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html
https://ria.ru/20220423/biooruzhie-1785039786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина яровая, госдума рф, сша, украина
10:49 16.05.2022 (обновлено: 15:07 16.05.2022)
США и Украина делились недостоверными данными по биооружию, заявила Яровая
Депутат Яровая: США и Украина предоставляли недостоверную информацию по биооружию
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вашингтон и Киев предоставляли недостоверную информацию в секретариат конференции по биооружию, утверждает зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая.
Она отметила, что депутаты начали анализировать отчеты США и Украины по исполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которые те предоставляли в международный секретариат конференции — специальную организацию, созданную для контроля за исполнением КБТО.
"Благодаря спецоперации у нас есть возможность оценить их достоверность. <…> Установлены факты предоставления как США, так и Украиной неполной или недостоверной информации. Так, имеет место полное сокрытие в отчетах информации о биологических программах при поддержке Министерства обороны США
на Украине. Во всех отчетах Украины сообщается об отсутствии национальных программ исследований и разработок в области биологической защиты", — сообщила Яровая.
Депутат также утверждает, что Киев в некоторых случаях не передавал сведения о вспышках инфекционных заболеваний, что "является обязательным требованием".
Кроме того, Ирина Яровая
обратила внимание на то, что "не сообщалось об участии военного персонала в работе лабораторий, а также фактах пересылки биоматериалов, финансировании объектов и программ военными ведомствами".
При этом, по ее словам, на сайте посольства США на Украине есть информация о том, что Пентагон реализует свои военно-биологические программы на украинской территории.
"Например, в 2019 году в рамках программы Пентагона в Киеве и Одессе построено две лаборатории для Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ответ на вопрос, зачем США секретные военные лаборатории на Украине, о которых не сообщается в отчетах по КБТО, безусловно, связан с характером исследований в США", — добавила депутат.
По ее словам, из девяти указанных крупных центров шесть частично финансируются американским оборонным ведомством.
По итогам обсуждения в нижней палате Яровая предложила поручить МИД с участием специалистов Роспотребнадзора
, Россельхознадзора
и Минпромторга
провести "глубокий анализ и сопоставление отчетов Украины и США с материалами, добытыми в результате спецоперации".
Парламентарии поддержали инициативу МИД о вынесении вопроса на обсуждение в Совбезе ООН.