https://ria.ru/20220516/bezopasnost-1788890294.html
"Авито" и "ЛизаАлерт" будут сотрудничать в сфере безопасности
"Авито" и "ЛизаАлерт" будут сотрудничать в сфере безопасности - РИА Новости, 16.05.2022
"Авито" и "ЛизаАлерт" будут сотрудничать в сфере безопасности
Платформа "Авито" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в понедельник подписали соглашение с целью объединить усилия в сфере безопасности и способствовать... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:29
2022-05-16T19:29
2022-05-16T19:45
авито
общество
россия
поисковый отряд "лиза алерт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788889968_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_3626e474e358abc7865dbe6c87ab4145.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Платформа "Авито" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в понедельник подписали соглашение с целью объединить усилия в сфере безопасности и способствовать развитию волонтерской поисковойдеятельности.“Наша идея сотрудничества родилась из объединения усилий по профилактике в сфере безопасности. "ЛизаАлерт" обеспечивает ее в оффлайн среде, "Авито" - обучает людей безопасному поведению в онлайн. В процессе переговоров о создании совместных программ по обучению мы поняли, что у нас есть масса точек для пересечения. "Авито" как социально ответственный бизнес может соединить добровольцев отряда с пользователями "Авито", которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность. Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро. Теперь это эффективно можно сделать на "Авито", - сказал на пресс-конференции глава "Авито" Владимир Правдивый.Он отметил, что в реализации проекта "принимает участие огромная команда из всех наших бизнес-направлений".По его словам, компания договорилась с "ЛизаАлерт" о создании индивидуального проекта по передаче вещей и инвентаря на платформе, а также помощи в расселении волонтеров во время поисков и организации мероприятий в объекты, которые сдаются посуточно на "Авито Недвижимости".Как отметил основатель и лидер "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, ежедневно в зимнее время отряд обрабатывает чуть больше сотни заявок, а в летний сезон - 300-400 заявок в день.Как сообщил РИА Новости руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин, ежемесячно на платформе сдается больше 200 тысяч объектов, это примерно 85% всего жилья, которое сдается посуточно в России.Он добавил, что не исключает возможности того, что люди, сдающие жилье, захотят и сами чем-то помочь поисковикам. "Уверен, что при таком взаимодействии людям захочется внести и свою лепту в общее дело", - сказал Кромочкин.Помимо обеспечения волонтеров жильем, в меморандуме определены такие направления взаимодействия как запуск механики передачи и покупки вещей в помощь отряду через "Авито", проведение совместных образовательных проектов в сфере онлайн- и офлайн-безопасности.Однако стороны уже заявили о том, что сотрудничество может быть гораздо шире.В перспективе партнерства обсуждается взаимодействие "Авито" и "ЛизаАлерт" в рамках других направлений.В их числе - поиск сотрудников и волонтеров с использованием "Авито Работы" и привлечение профильных специалистов для помощи отрядам через "Авито Услуги". Кроме того, с использованием сервиса "Авито Авто" можно обеспечивать волонтеров транспортом."С ростом нашего бизнеса будет увеличиваться и помощь, которую мы готовы оказывать проекту "ЛизаАлерт". Уже есть новый план по передаче оборудования и поддержке бизнеса. И на этом мы явно не остановимся. Это партнерство стратегическое", - заключил Правдивый.
https://ria.ru/20220331/proekt-1781115760.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211227/poisk-1765681570.html
https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788889968_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_9056c08b3a919856c76271a200ab4315.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авито, общество, россия, поисковый отряд "лиза алерт"
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Платформа "Авито" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в понедельник подписали соглашение с целью объединить усилия в сфере безопасности и способствовать развитию волонтерской поисковой
деятельности.
“Наша идея сотрудничества родилась из объединения усилий по профилактике в сфере безопасности. "ЛизаАлерт" обеспечивает ее в оффлайн среде, "Авито
" - обучает людей безопасному поведению в онлайн. В процессе переговоров о создании совместных программ по обучению мы поняли, что у нас есть масса точек для пересечения. "Авито" как социально ответственный бизнес может соединить добровольцев отряда с пользователями "Авито", которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность. Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро. Теперь это эффективно можно сделать на "Авито", - сказал на пресс-конференции глава "Авито" Владимир Правдивый.
Он отметил, что в реализации проекта "принимает участие огромная команда из всех наших бизнес-направлений".
По его словам, компания договорилась с "ЛизаАлерт" о создании индивидуального проекта по передаче вещей и инвентаря на платформе, а также помощи в расселении волонтеров во время поисков и организации мероприятий в объекты, которые сдаются посуточно на "Авито Недвижимости".
Как отметил основатель и лидер "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, ежедневно в зимнее время отряд обрабатывает чуть больше сотни заявок, а в летний сезон - 300-400 заявок в день.
"Но важно не только спасать. Очень важно заниматься профилактическими мерами, чтобы люди знали, что может с ними произойти, и как действовать. На самом деле, наше взаимодействие с "Авито" уже идет. Я говорю об истории с квартирами, когда добровольцы, ведущие поиск в другом регионе, могут рассчитывать на поддержку "Авито", - сказал он.
Как сообщил РИА Новости руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин, ежемесячно на платформе сдается больше 200 тысяч объектов, это примерно 85% всего жилья, которое сдается посуточно в России
.
"В рамках нашего партнерства с "ЛизаАлерт" будут задействованы абсолютно все объекты. То есть, когда к нам приходит запрос от поискового отряда, наши представители связываются с собственниками жилья в населенном пункте и подбирают объекты в течение нескольких часов и даже минут. У добровольцев есть контактное лицо на "Авито", и представители отряда оперативно получают жилье. Полностью оплачивать его будет "Авито". И для тех, кто сдает жилье, это ничем не будет отличаться от стандартной брони для туристов", - пообещал Кромочкин.
Он добавил, что не исключает возможности того, что люди, сдающие жилье, захотят и сами чем-то помочь поисковикам. "Уверен, что при таком взаимодействии людям захочется внести и свою лепту в общее дело", - сказал Кромочкин.
Помимо обеспечения волонтеров жильем, в меморандуме определены такие направления взаимодействия как запуск механики передачи и покупки вещей в помощь отряду через "Авито", проведение совместных образовательных проектов в сфере онлайн- и офлайн-безопасности.
Однако стороны уже заявили о том, что сотрудничество может быть гораздо шире.
В перспективе партнерства обсуждается взаимодействие "Авито" и "ЛизаАлерт" в рамках других направлений.
В их числе - поиск сотрудников и волонтеров с использованием "Авито Работы" и привлечение профильных специалистов для помощи отрядам через "Авито Услуги". Кроме того, с использованием сервиса "Авито Авто" можно обеспечивать волонтеров транспортом.
"С ростом нашего бизнеса будет увеличиваться и помощь, которую мы готовы оказывать проекту "ЛизаАлерт". Уже есть новый план по передаче оборудования и поддержке бизнеса. И на этом мы явно не остановимся. Это партнерство стратегическое", - заключил Правдивый.