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В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 16.05.2022
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В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины
В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 16.05.2022
В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины
Около 260 беженцев с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик уже трудоустроены в Крыму, сообщила вице-премьер крымского правительства -... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:03
2022-05-16T19:03
в мире
владимир путин
украина
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Около 260 беженцев с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик уже трудоустроены в Крыму, сообщила вице-премьер крымского правительства - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.По ее словам, 204 крымских предприятия уже предоставили 2619 вакансий для беженцев."Из этих 2619 вакансий - 1032 вакансии с предоставлением жилья... В основном это санаторно-курортная сфера", - подчеркнула Романовская.В свою очередь, заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова сообщила, что детей беженцев по упрощенной процедуре принимают в дошкольные и образовательные учреждения полуострова. В частности, в детские сады приняты уже 130 детей из ДНР, ЛНР и регионов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/bezhentsy-1788821751.html
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украина
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, республика крым, россия, беженцы
19:03 16.05.2022
 
В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины

Около 260 беженцев с Украины, ДНР и ЛНР уже трудоустроили в Крыму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Около 260 беженцев с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик уже трудоустроены в Крыму, сообщила вице-премьер крымского правительства - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
"Через службу занятости трудоустроены пять человек. По данным управления миграционной службы, нашими предприятиями, которые имеют право трудоустраивать без содействия службы занятости, за текущий период с 18 февраля трудоустроились 258 человек", - сказала Романовская журналистам.
По ее словам, 204 крымских предприятия уже предоставили 2619 вакансий для беженцев.
"Из этих 2619 вакансий - 1032 вакансии с предоставлением жилья... В основном это санаторно-курортная сфера", - подчеркнула Романовская.
В свою очередь, заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова сообщила, что детей беженцев по упрощенной процедуре принимают в дошкольные и образовательные учреждения полуострова. В частности, в детские сады приняты уже 130 детей из ДНР, ЛНР и регионов Украины.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеспублика КрымРоссияБеженцы
 
 
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