https://ria.ru/20220516/bezhentsy-1788884599.html

В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины

В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 16.05.2022

В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины

Около 260 беженцев с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик уже трудоустроены в Крыму, сообщила вице-премьер крымского правительства -... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:03

2022-05-16T19:03

2022-05-16T19:03

в мире

владимир путин

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Около 260 беженцев с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик уже трудоустроены в Крыму, сообщила вице-премьер крымского правительства - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.По ее словам, 204 крымских предприятия уже предоставили 2619 вакансий для беженцев."Из этих 2619 вакансий - 1032 вакансии с предоставлением жилья... В основном это санаторно-курортная сфера", - подчеркнула Романовская.В свою очередь, заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова сообщила, что детей беженцев по упрощенной процедуре принимают в дошкольные и образовательные учреждения полуострова. В частности, в детские сады приняты уже 130 детей из ДНР, ЛНР и регионов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/bezhentsy-1788821751.html

https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, украина, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, республика крым, россия, беженцы