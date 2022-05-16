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Более 11 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/bezhentsy-1788764830.html
Более 11 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 11 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 16.05.2022
Более 11 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Свыше 11 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:05
2022-05-16T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донбасс
ростовская область
вооруженные силы украины
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Свыше 11 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
донбасс
ростовская область
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, ростовская область, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:05 16.05.2022
 
Более 11 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 11 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Свыше 11 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11 тысяч граждан", - говорится в сообщении.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонбассРостовская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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