https://ria.ru/20220516/azovstal-1788786916.html

В Кремле переадресовали военным вопрос об инструкторах на "Азовстали"

В Кремле переадресовали военным вопрос об инструкторах на "Азовстали" - РИА Новости, 16.05.2022

В Кремле переадресовали военным вопрос об инструкторах на "Азовстали"

Пресс-секретарь президенте Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о военных инструкторах и иностранных разведчиках, якобы заблокированных на заводе... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:21

2022-05-16T13:21

2022-05-16T13:39

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

в мире

мариуполь

дмитрий песков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президенте Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о военных инструкторах и иностранных разведчиках, якобы заблокированных на заводе "Азовсталь"."Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, располагал ли глава государства информацией о военных инструкторах и разведчиков из других стран, блокированных на заводе, когда отдавал приказ прекратить его штурм.Он также отметил, что приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, о чем говорил сам президент РФ Владимир Путин. Песков также напомнил, что он приказал обеспечить возможность выхода с завода в любом направлении по своему выбору для всех гражданских. Также было предложено всем военным, которые там находятся, сложить оружие, сдаться и выйти под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права, добавил представитель Кремля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, в мире, мариуполь, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины