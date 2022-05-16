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Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом - РИА Новости, 16.05.2022
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Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом
Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом - РИА Новости, 16.05.2022
Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:55
2022-05-16T18:32
в мире
михаил фридман
украина
россия
альфа-банк
ирина венедиктова
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке.Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на офис генпрокурора Украины сообщало, что в стране арестовали активы компаний Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (свыше 15,5 миллиона долларов)."Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" на свыше 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов - ред.). Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на банковских счетах. Ранее также по ходатайству прокуроров офиса генпрокурора были арестованы 469 миллионов гривен (15,8 миллиона долларов – ред.) средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).Михаил Фридман - российский бизнесмен, миллиардер, основатель Альфа-банка. В отношении него ранее ряд стран ввел санкции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787809186.html
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в мире, михаил фридман, украина, россия, альфа-банк, ирина венедиктова, генеральная прокуратура украины
17:55 16.05.2022 (обновлено: 18:32 16.05.2022)
 
Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила об аресте активов бизнесмена Фридмана

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на офис генпрокурора Украины сообщало, что в стране арестовали активы компаний Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (свыше 15,5 миллиона долларов).
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 23:29
СМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева
"Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" на свыше 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов - ред.). Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на банковских счетах. Ранее также по ходатайству прокуроров офиса генпрокурора были арестованы 469 миллионов гривен (15,8 миллиона долларов – ред.) средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).
Михаил Фридман - российский бизнесмен, миллиардер, основатель Альфа-банка. В отношении него ранее ряд стран ввел санкции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бизнесмен Роман Абрамович
Вчера, 00:21
Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии
 
В миреМихаил ФридманУкраинаРоссияАльфа-банкИрина ВенедиктоваГенеральная прокуратура Украины
 
 
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