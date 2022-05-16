17:55 16.05.2022 (обновлено: 18:32 16.05.2022)
Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом
Генпрокурор Украины Венедиктова заявила об аресте активов бизнесмена Фридмана
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на офис генпрокурора Украины сообщало, что в стране арестовали активы компаний Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (свыше 15,5 миллиона долларов).
"Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" на свыше 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов - ред.). Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на банковских счетах. Ранее также по ходатайству прокуроров офиса генпрокурора были арестованы 469 миллионов гривен (15,8 миллиона долларов – ред.) средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).
Михаил Фридман - российский бизнесмен, миллиардер, основатель Альфа-банка. В отношении него ранее ряд стран ввел санкции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.