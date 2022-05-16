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Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом

Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом - РИА Новости, 16.05.2022

Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:55

2022-05-16T17:55

2022-05-16T18:32

в мире

михаил фридман

украина

россия

альфа-банк

ирина венедиктова

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке.Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на офис генпрокурора Украины сообщало, что в стране арестовали активы компаний Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (свыше 15,5 миллиона долларов)."Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" на свыше 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов - ред.). Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на банковских счетах. Ранее также по ходатайству прокуроров офиса генпрокурора были арестованы 469 миллионов гривен (15,8 миллиона долларов – ред.) средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).Михаил Фридман - российский бизнесмен, миллиардер, основатель Альфа-банка. В отношении него ранее ряд стран ввел санкции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787809186.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, михаил фридман, украина, россия, альфа-банк, ирина венедиктова, генеральная прокуратура украины