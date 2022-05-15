https://ria.ru/20220515/sportkompleks-1788619206.html

В спорткомплексе в Томске произошел пожар

В спорткомплексе в Томске произошел пожар - РИА Новости, 15.05.2022

В спорткомплексе в Томске произошел пожар

Пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров, произошел в Томске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T05:27

2022-05-15T05:27

2022-05-15T05:27

происшествия

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров, произошел в Томске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в 00.31 мск поступило сообщение о возгорании в трехэтажном административном здании спорткомплекса в городе Томск на улице Мостовая, дом 32. На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания."В 02.29 объявлена локализация открытого горения на площади 2500 квадратных метров. В 04.00 - ликвидация. От МЧС работают 24 единицы техники, 69 человек", - отмечается в сообщении.По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220514/irkutsk-1788525209.html

томск

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)