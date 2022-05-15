https://ria.ru/20220515/sportkompleks-1788619206.html
В спорткомплексе в Томске произошел пожар
В спорткомплексе в Томске произошел пожар - РИА Новости, 15.05.2022
В спорткомплексе в Томске произошел пожар
Пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров, произошел в Томске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T05:27
2022-05-15T05:27
2022-05-15T05:27
происшествия
томск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров, произошел в Томске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в 00.31 мск поступило сообщение о возгорании в трехэтажном административном здании спорткомплекса в городе Томск на улице Мостовая, дом 32. На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания."В 02.29 объявлена локализация открытого горения на площади 2500 квадратных метров. В 04.00 - ликвидация. От МЧС работают 24 единицы техники, 69 человек", - отмечается в сообщении.По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220514/irkutsk-1788525209.html
томск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В спорткомплексе в Томске произошел пожар
В спорткомплексе в Томске произошел пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров