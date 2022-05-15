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В спорткомплексе в Томске произошел пожар - РИА Новости, 15.05.2022
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В спорткомплексе в Томске произошел пожар
В спорткомплексе в Томске произошел пожар - РИА Новости, 15.05.2022
В спорткомплексе в Томске произошел пожар
Пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров, произошел в Томске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T05:27
2022-05-15T05:27
происшествия
томск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров, произошел в Томске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в 00.31 мск поступило сообщение о возгорании в трехэтажном административном здании спорткомплекса в городе Томск на улице Мостовая, дом 32. На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания."В 02.29 объявлена локализация открытого горения на площади 2500 квадратных метров. В 04.00 - ликвидация. От МЧС работают 24 единицы техники, 69 человек", - отмечается в сообщении.По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:27 15.05.2022
 
В спорткомплексе в Томске произошел пожар

В спорткомплексе в Томске произошел пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший площадь в 2500 квадратных метров, произошел в Томске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Томские пожарные справились с пожаром в административном здании спортивного комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 00.31 мск поступило сообщение о возгорании в трехэтажном административном здании спорткомплекса в городе Томск на улице Мостовая, дом 32. На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания.
"В 02.29 объявлена локализация открытого горения на площади 2500 квадратных метров. В 04.00 - ликвидация. От МЧС работают 24 единицы техники, 69 человек", - отмечается в сообщении.
По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияТомскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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